La FIFA planea anunciar en junio sedes para la Copa del Mundo 2026

CHICAGO, 20 de mayo (AP).- La FIFA planea anunciar las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo del 2026 en una conferencia de prensa en Nueva York el 16 de junio.

Diecisiete estadios en Estados Unidos en 16 áreas siguen en contienda para la primera Copa del Mundo con 48 equipos, con Los Ángeles presentando el SoFi Stadium en Inglewood y el Rose Bowl en Pasadena, donde se jugó la final de 1994. Se espera que se usen tres estadios en México y tres en Canadá.

La Copa del 2026 será la primera con tres países anfitriones, luego de la selección por la FIFA en el 2018.

Sesenta partidos se jugarán en Estados Unidos, incluyendo todos a partir de cuartos de final. Canadá y México realizarán 10 partidos cada uno.

FIFA to make major announcement on 16 June related to FIFA World Cup 2026

