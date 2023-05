“El Rey del cobre” se perfila a comprar Banamex con un pasado de malas prácticas

Larrea, que encabeza la familia más rica de México después de los Slim, es el favorito para quedarse con Banamex, pero sobre la compañía pesan las tragedias de Pasta de Conchos en 2006 y la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014. A pesar de ello, cuenta con el visto bueno del Gobierno para una eventual transacción.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– En enero de 2022, cuando Citi anunció que vendería Banamex, Germán Larrea Mota-Velasco, el empresario minero conocido como “El Rey del Cobre”, multimillonario que rehúye de la prensa, así como Grupo México, el emporio del que es presidente, no estaban entre los nombres mencionados para adquirir el importante banco. Pero hoy, 16 meses después, el segundo empresario más rico del país, es el principal candidato a quedarse con el banco, avalado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de las polémicas y tragedias que ha tenido que enfrentar la compañía en las últimas décadas.

Larrea nació en 1953. Es hijo de Jorge Larrea Ortega, empresario que comenzó a crear su fortuna durante el “milagro mexicano” y la presidencia de Miguel Alemán Valdez (1946-1952), así como de Sara Mota de Larrea, “la mujer más rica de México”. Desde 1994, es el director ejecutivo, o CEO, de Grupo México.

De acuerdo con la revista Forbes, Larrea y su familia poseen una fortuna de unos 28 mil 800 millones de dólares, y se ubican en el lugar 48 de los más ricos del mundo. Solamente hay un mexicano por encima: Carlos Slim, que es el octavo más rico, con una red de unos 100 mil 800 millones de dólares. Ambos son además los latinoamericanos más ricos en la lista.

Con Grupo México, Larrea ha encontrado un gran negocio en la minería, pero también en los ferrocarriles. Desde 1997, Larrea es presidente del Grupo Ferroviario Mexicano S.A. de C.V. Antes, fue vicepresidente de Grupo México y miembro del directorio desde 1981. En 1978 fundó Grupo Impresa, una editorial e imprenta, de la que fue presidente hasta 1989, año en que la compañía fue vendida. Es miembro del Directorio del Consejo Mexicano de Negocios desde 1999, fue miembro del Directorio del Banco Nacional de México, S.A. (Citigroup) de 1992 a 2015, y de Grupo Televisa, S.A.B. de 1999 a 2014.

Además, desde Grupo México Larrea ha conformado un conglomerado que incluye las mencionadas minería y ferrocarriles, pero también se encuentra de lleno en el sector de la construcción, de bienes raíces y de la perforación.

Pero, a pesar de su extensa trayectoria empresarial, Larrea siempre fue un “fantasma” hasta hace poco, alejado de los focos. Hace apenas unos años sólo se conocía una foto. Después, en 2014, en una reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto, el Gobierno mexicano publicó una foto del “invisible” Larrea. Desde entonces, se conocen algunas imágenes más, como las que han captado los medios en los últimos días.

Y es que Larrea ha visitado un par de veces esta última semana Palacio Nacional. Ahora, el director de Grupo México es el principal candidato para adquirir Banamex. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, también en los últimos días, ya dio el visto bueno para que sea este conglomerado quien adquiera el banco, aunque la transacción aún no está cerrada definitivamente.

LAS POLÉMICAS DE GRUPO MÉXICO

Pero Larrea además encabeza un conglomerado fuertemente cuestionado por sus actividades contra el medio ambiente y por haber sido responsable de tragedias humanas. El ejemplo más importante es el desastre minero de Pasta de Conchos. El 19 de febrero de 2006 se registró una explosión en la mina 8, en Coahuila, en la que 65 de los 73 obreros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. En ese año se inició el rescate que se suspendió un año después y los cuerpos continúan sepultados.

La mina, trabajada por Grupo México, tenía reportes de fallas de seguridad desde el año 2000. Ahora, el Gobierno de López Obrador trabaja para recuperar los cuerpos de los mineros.

Pero ese no es el único caso. En el Río Bolaños, en Jalisco, una ruptura en la presa de jales de la mina de plata de Bolaños, propiedad de Grupo México desde 1993, provocó que se vertieran mercurio, plomo y arsénico en 2010, lo que causó la muerte de peces y afectaciones a la vida de las poblaciones ribereñas.

Además, en agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre —subsidiaria de Grupo México— derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectaron a siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San Felipe de Jesús y Arizpe.

Las afectaciones a las comunidades han sido tanto en salud como de agua limpia para consumo, recreación y producción agrícola y ganadera, acusaron los Comités de Cuenca Río Sonora a siete años del derrame.

El 13 de febrero de 2017, a sólo tres años del peor desastre ambiental minero en la historia del país, el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la empresa cerraron unilateralmente el Fideicomiso Río Sonora, creado para indemnizar a los afectados, sin cumplir el compromiso de construir 36 plantas potabilizadoras y una clínica de atención a la salud, por lo que los habitantes de los siete municipios aún cargan con el costo de las enfermedades, los medicamentos y de los garrafones por las altas cantidades de arsénico y plomo en el agua, reconocidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Otro de los casos más fuertes registrados por Grupo México es el del 12 de febrero de 2016, cuando cinco trabajadores fallecieron en la mina de carbón Charcas en San Luis Potosí. En octubre del mismo año, dentro de la mina La Caridad se volcó un carro-tanque que derramó 10 mil litros de ácido débil en Nacozari de García, Sonora.

En mayo de 2019, agricultores y ganaderos del municipio de Sombrerete denunciaron al Gobierno del estado y a dirigentes sindicales de la Unidad Minera San Martín, que pertenece al Grupo México, por el derrame de desechos con cianuro y otros contaminantes en el río de la comunidad.

Por último, el 9 de julio de 2019, una falla en las válvulas de las tuberías de Grupo México durante un proceso de trasvase en la Terminal Marítima de Guaymas provocó el derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, de acuerdo con información oficial. Metalúrgica de Cobre de México, subsidiaria de Grupo México, informó que la fuga no ocasionó daños a personas.

AMLO LE DA A LARREA EL “VISTO BUENO”

Apenas este martes, el Presidente López Obrador dio algunos detalles del proceso. “Tenemos información que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México, y nosotros les hemos transmitido a los consejeros, directivos, de Citibanamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación”, dijo en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario recordó que las “reglas” para esta venta son que quien adquiera Banamex sea de capital mexicano y, en segundo lugar, que esté al corriente en el pago de sus impuestos. “Eso creo que también se está cumpliendo”, evaluó.

La tercera regla que puso el Gobierno mexicano es que se pague el impuesto por la operación. Para el Ejecutivo es importante este punto ya que una de las promesas de campaña en 2018 fue la de hacer cumplir con sus obligaciones fiscales a los grandes actores económicos del país y, además, el Presidente recordó la última venta de Banamex.

“Cuando se vendió ese banco en la época de [Vicente] Fox y estando de Secretario de Hacienda Francisco Gil [Díaz], que había trabajado con [Carlos] Salinas [de Gortari], y luego empleado de Roberto Hernández [Ramírez], y luego se convirtió en principal accionista de Banamex, llega su empleado Francisco Gil a Hacienda y llega Fox, que había estado en la escuela con él, se les hizo fácil no pagar impuestos”, relató.

“Ahora Citibanamex está vendiendo de nuevo el banco y, pues ya son otros tiempos, ahora tienen que pagar los impuestos. (…) Y el otro tema que se les pidió es que Banamex tiene un acervo cultural que es de México, tiene edificios, tiene colección de arte, y todo eso tiene que quedar en la nación, no se pude ir al extranjero”, explicó López Obrador.

Luego de su repaso, el Presidente fue muy claro: “Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esa operación, porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces, sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos, es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y, si van a ser los del Grupo México, no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero eso es otro asunto, ese es otro cantar; en el caso de la venta o compra del banco no hay problema”.

En los últimos días, a Larrea se lo ha visto en los pasillos de Palacio Nacional. Primero el martes –luego de las declaraciones de López Obrador dando el visto bueno a su potencial compra–, cuando el mandatario se reunió con empresarios integrantes del Consejo Económico Asesor a lo largo de poco más de tres horas.

Luego, el miércoles, el elusivo Larrea fue visto de nuevo en el centro del centro –en más de un sentido– del país, cuando volvió a asistir a Palacio Nacional, donde estuvo poco más de una hora y media. En ninguna de las dos ocasiones, como suele ser su estilo, no realizó declaraciones a la prensa.

UN PROCESO LARGO Y COMPLEJO

Cuando Citi anunció en enero de 2022 que tenía la intención de salir del mercado minorista mexicano “como parte de su nueva visión estratégica”, Citi Banamex movió los cimientos de la banca, a pesar de decir que aseguró en aquel momento que confiaba en la trayectoria del país.

La intención de la matriz de vender a Banamex incluye las sucursales y cajeros, pero no afectará a ninguno de sus clientes, quienes desde entonces siguen realizando sus operaciones cotidianas, ni a sus trabajadores.

En aquel momento, el directivo corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de Citibanamex, Alberto Gomez Alcalá, argumentó que la decisión obedece a “una estrategia de Citi de enfocarse en el negocio mayorista, esto es, banca corporativa y de inversión”.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Grupo Financiero Citibanamex es el tercero más grande que opera en México, con un total de un billón 433 mil 851 millones de pesos. Citi, por su parte, es uno de los bancos más grandes del mundo, con unos 200 millones de cuentas de clientes y operaciones en más de 160 países y jurisdicciones.

Larrea entró en las conversaciones por Banamex a mediados del año pasado, al igual que Banca Mifel, dirigida por Daniel Becker, expresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). De acuerdo con Bloomberg, tanto Carlos Slim como el empresario minero fueron invitados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a participar en la venta. El mismo sitio especializado dijo en aquel momento que “El Rey del acero” contrató a un equipo de profesionales financieros de Barclays, el banco británico, para que lo asesore en su oferta.

DE OCHO CONTENDIENTES A DOS: BECKER Y LARREA

Para entonces había ocho candidatos, pero el mismo Slim, a través de Inbursa, agradecieron la invitación al proceso de compra de Banamex y abandonaron la carrera a finales de noviembre. “Grupo Financiero lnbursa agradece haber sido invitado a participar en el proceso que lleva adelante Citigroup Inc. en relación con la potencial venta de sus negocios de banca de consumo y banca empresarial en México”, destacó la empresa del hombre más rico de México en el aviso enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 23 de noviembre.

Con el anuncio de Inbursa, la decisión pasó de ocho candidatos a solamente dos, los que hoy se mantienen: Mifel y Grupo México. Ambos han buscado a otros grupos de inversionistas y hasta ahora no han informado que ya no estén interesados en la compra. Magnates como Ricardo Salinas Pliego, con su Banco Azteca, además de Grupo Santander, decidieron dar un paso al costado.

Apenas en febrero, Reuters reportó que Grupo México había conseguido un financiamiento por cinco mil millones de dólares para su propuesta de compra de Banamex. La transacción, explicó la agencia, dará un valor a la entidad mexicana de entre siete y ocho mil millones de dólares. Varios bancos, incluidos Barclays y HSBC Holdings, se han comprometido a proporcionar el financiamiento de la deuda.

Los expertos consideran desde finales de 2022 e inicios de 2023 que Larrea es el “favorito” para quedarse con Banamex, pero el pronóstico de que la compra se cerraría en el primer trimestre de este año ha pasado sin certezas aún de quién será el comprador.

En marzo, Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda del Gobierno de López Obrador, dijo durante una conferencia de prensa dentro del marco de la 86 Convención Bancaria, que la dependencia que encabeza está “satisfecha” con la actual contienda para adquirir el banco Banamex.

Ramírez de la O añadió que Hacienda sigue de cerca todo el proceso con el fin de facilitar aspectos regulatorios necesarios y así, no atrasar más la adquisición de Banamex, así como también evitar problemas de inestabilidad en el sistema, e incluso fue más allá. “Ya están en un proceso de diligencia, donde están examinando la contabilidad, rotación de cuentas, y está negociando en el margen, es decir, si estas cuentas hay que descontarlas del precio, eso no lo conocemos, porque no lo queremos conocer”, expresó.

La Secretaría de Hacienda únicamente ha estado informado de aspectos básicos de la próxima transacción, como el origen de los recursos o que el futuro propietario cuente con la capacidad operativa de una institución funcionaria como Banamex, ya que esto representa el 11 por ciento de los activos del sistema bancario en México.

Manuel González Vargas https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.