VIDEO: Raúl Jiménez se emociona hasta las lágrimas en su posible despedida del Wolves

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 20 de mayo (As México).– Probablemente este 20 de mayo pudo haber sido la última ocasión que Raúl Jiménez pisó la cancha del Molineux Stadium. El delantero mexicano ha tenido su peor temporada desde que está en Premier League, y a pesar de tener contrato vigente con los Wolves, todo indicaría que saldría en el verano tras no entrar en los planes del técnico Julen Lopetegui. Este sábado, después del empate entre Wolverhampton y Everton, en el que fue el último juego en casa de la temporada, Jiménez se quedó en la banca y al final del partido fue coreado por la afición.

Raúl Jiménez está borrado de los Wolves. Apenas la semana pasada disputó unos minutos después de no entrar en la convocatoria de Lopetegui en seis juegos consecutivos, sin embargo, este sábado la historia fue distinta. El mexicano se quedó en la banca dejándolo sin oportunidad de despedirse de la afición en la cancha.

Raul in tears saying thank-you 🥹

Si Senor for one last time at Molineux #wwfc 🐺 pic.twitter.com/Y4se2PfEHB

— Nathan Judah (@NathanJudah) May 20, 2023