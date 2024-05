ENTREVISTA ¬ Xóchitl estará llena de intelectuales, sí, pero, ¿y el proyecto?: Meyer

Más de 200 personas, quienes se definieron como integrantes de la comunidad cultural difundieron un manifiesto en el que llamaron a votar abiertamente por Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD. En entrevista con “Los Periodistas”, el historiador Lorenzo Meyer aseguró que este posicionamiento de poco o nada sirve cuando la abanderada opositora no cuenta un núcleo de ideas fuertes que respalden a su Proyecto de Nación.

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).- Lorenzo Meyer, historiador y profesor emérito del Colegio de México (Colmex), afirmó que de poco sirve que Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata presidencial del PAN-PRI-PRD, esté rodeada de un gran número de intelectuales, si no cuenta con un Proyecto de Nación sólido que pueda presentarse como una alternativa al del oficialismo y la Cuarta Transformación.

En entrevista con “Los Periodistas”, el académico aseguró que la derecha puede desplegar manifiestos, llamar abiertamente a votar por Xóchitl Gálvez e inclusive darse el lujo de tener entre sus filas a intelectuales opositores como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, pero dijo, esto de nada sirve cuando no se cuenta un núcleo de ideas fuertes que respalden a la panista.

“No se necesita tener muchos (intelectuales), se necesita saber a dónde se va y creo que el proyecto de la 4T sí está claro, lo que yo no entiendo es el proyecto de Xóchitl, llena de intelectuales, le sobran intelectuales, puede darse el lujo de tener 3×1 en comparación con la 4T, pero ¿dónde está el proyecto? Proyecto realmente alternativo, no hay núcleo de ideas fuertes del cual se deriven las políticas que se van a tener día a día en caso de que llegara a Xóchitl a ser la Presidenta”.

Esta mañana, más de 200 personas, quienes se definieron como integrantes de la comunidad cultural difundieron un manifiesto en el que llamaron a votar abiertamente por Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

“Vivimos en una coyuntura muy peligrosa. Las elecciones del próximo junio serán una confrontación entre el autoritarismo y la democracia. Creemos que la opción democrática está representada por Xóchitl Gálvez. Nuestro llamado a votar por ella responde a la enorme urgencia de defender la democracia amenazada”, leyó esta tarde en la Escuela Nacional de Ingenieros y frente a Xóchitl Gálvez el antropólogo Roger Bartra, una de las voces convocantes a la concentración opositora de este domingo.

Tengan la certeza que como Presidenta voy a gobernar con elementos técnicos, no ideológicos. Encuentro con intelectuales y académicos desde Cuauhtémoc, CDMX. https://t.co/712quMIP3X — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 20, 2024

Desde el inicio del proceso interno de la oposición, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, entre otros de los firmantes, se han manifestado a favor de la figura de Xóchitl Gálvez. A través de Nexos y de Letras Libres han dedicado, por ejemplo, diversos artículos ya sea para enaltecer su figura o para aconsejarle, como sucedió recientemente con Castañeda, el excanciller de Vicente Fox, quien le sugirió atacar a Claudia Sheinbaum desde el segundo debate presidencial aún cuando rompiera las reglas acordadas por los partidos.

Los firmantes sostuvieron que “el Gobierno de López Obrador y su partido pretenden extender la deriva autoritaria durante el próximo sexenio, lo que significa una grave amenaza para la democracia”.

“Ello implica la continuidad de la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado buena parte del país a merced del crimen organizado. Se agrega la amenazante militarización del territorio, que se ha convertido en parte del problema y no de la solución”, se lee en el manifiesto.

Al respecto, Lorenzo Meyer calificó esta acción como “algo natural” y aseguró que la publicación del manifiesto es uno de sus últimos intentos que realizan para convencer a la sociedad mexicana de que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador es opresor.

“Lo veo con algo natural, no quedaba otra salida que esa. Ya nos acercamos a la elección entonces la posición que habían tomado desde hace años se fue haciendo cada vez más clara, porque el tiempo se hace cada vez más corto. Entonces en este momento decidieron hacer este manifiesto que es un tanto raro, ellos hablan de que la izquierda, el Lópezobradorismo es maniqueo, pero vaya que si el maniqueísmo está en este documento, o son ellos o es el autoritarismo, es un discurso que ya venían usando desde hace varios años y que ahora simplemente se concreta en este manifiesto”.

El académico recordó que varios integrantes de este grupo intelectual no alzaron la voz en regímenes autoritarios del pasado, como el de Carlos Salinas de Gortari, e inclusive fueron cercanos a su Gobierno.

“No se lanzaron en otra época, algunos de ellos bien se manejaron con Salinas, algunos abiertamente, otros de manera un poco más disfrazada, pero vivieron bien a la sombra del autoritarismo, sobre todo en el autoritarismo neoliberal”.

Y ahondó: “La imagen que ellos tenían y que aceptaban es un México bien dividido en segmentos, clases, en donde ellos no eran la clase alta, pero se codeaban con la clase alta, compartían los mismos lugares, el lenguaje, era una subcultura que era bien recibida en los círculos gubernamentales tanto del PRI, como del PAN”.

Lorenzo Meyer recalcó que la historia de México es autoritaria y detalló que a pesar de que muchos de los miembros de estos grupos intelectuales alzaron la voz por las represiones de 1968 y 1971, poco a poco se fueron volviendo cercanos al poder.

“La historia de México es una historia autoritaria, el siglo XX es el autoritarismo más exitoso no solamente de nuestra historia, sino de América Latina y no estaban como se presenta ahora, algunos de ellos más jóvenes sí reprocharon el 68, algunos hicieron crónicas sobre el 71, pero poco a poco fueron dejando eso de lado y se volvieron más cercanos a el poder y ahora cuando ese poder cambió de contenido, de lenguaje y de discurso se sintieron muy mal. Este tipo de documentos habla para ellos, yo no veo que alguien que maneja un taxi, está en una oficina y menos los que están en el campo lo lean y lo entiendan a ese tipo de discurso, eso no se entiende hacia abajo. Están hablando para si mismos”.

Finalmente, el historiador dijo que es probable que la publicación del manifiesto genere un impacto mínimo en la sociedad, pues dijo, la mayoría de los mexicanos no tiene idea de quiénes son parte de la élite intelectual.

“No sé que tanto vaya a tener efecto en una parte sustantiva de los mexicanos, que no tiene ni una idea de quiénes somos los académicos en este país, es un mundo muy pequeñito el nuestro, es una élite intelectual que no ha logrado tener una penetración en el México más real, mas cotidiano, el que trabaja no con la mente y las bibliotecas sino con el trabajo manual, cotidiano y mal pagado desde hace siglos. Que hagan su manifiesto, yo creo que es para sentirse bien ellos, es como un manifiesto así mismos”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado