Tiroteo deja un menor muerto y 3 personas heridas durante festival en Washington, EU

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS).- Al menos un menor ha muerto y tres personas han resultado heridas, entre ellas un agente de policía, en un tiroteo este domingo en el festival de “Moachella” en Washington, Estados Unidos.

El jefe del Departamento de la Policía Metropolitana de Washington, Robert J. Contee, ha confirmado que entre las víctimas hay un joven de 15 años, que ha muerto en el lugar de los hechos, dos adultos y un agente de policía han resultado heridos, tal y como ha recogido Fox News.

El agente de la Policía Metropolitana ha recibido un disparo en una extremidad inferior. Los tres heridos han sido trasladados a un Hospital, ha informado Contee.

Chief Contee and city officials provide an update regarding a shooting with multiple victims shot, including an MPD officer, that occurred this evening in the area of 14th and U Street, NW. https://t.co/j2w5yXqvPZ

El tiroteo ha tenido lugar aproximadamente a las 18:00 horas (hora local) en un “evento no permitido” en relación con “Moechella”, que se describe como un “festival de defensa que amplifica la cultura de Washington DC”, según fuentes policiales.

“Cuando hay grandes concentraciones, sólo hace falta una persona con un arma de fuego para convertir esto en un escenario peligroso”, ha agregado el jefe de Policía.

MPD is responding to the area of 14th and U Street, NW, for a shooting incident in which multiple people have been shot, including an MPD officer. Media staging at 15th and U Street, NW. Chief Contee to provide a media briefing.

— DC Police Department (@DCPoliceDept) June 20, 2022