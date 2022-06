Bruce Buck, presidente de Chelsea, renuncia luego de 19 años; sólo será “alto asesor”

LONDRES, 20 de junio (AP).- Bruce Buck, quien había fungido como presidente de Chelsea desde 2003, renunciará al cargo tras el cambio de dueños del club de la Liga Premier.

Chelsea informó el lunes que Buck “continuará brindando apoyo al club como alto asesor”.

Chelsea fue vendido el mes pasado por dos mil 500 millones de libras (tres mil 200 millones de dólares), la cifra más cara pagada por un equipo deportivo — a un consorcio encabezado por Todd Boehly, codueño de los Dodgers de Los Ángeles.

Bruce Buck to step down as Chairman of Chelsea Football Club.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2022