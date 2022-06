Guionista habla sobre posibilidad de una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi

Por Borja Ruete

Ciudad de México, 20 de junio (ASMéxico).- Nada se sabe con certeza sobre la posibilidad de que Star Wars: Obi-Wan Kenobi regrese para una segunda temporada, a pesar de que algunas filtraciones apuntan a que Disney+ ha dado luz verde a más historias protagonizadas por el maestro Jedi. Joby Harold, guionista de la serie, ha respondido a Deadline sobre esta cuestión concreta y no ha cerrado del todo las puertas, si bien tampoco ha confirmado nada de manera oficial.

“Me preguntan sobre esto constantemente”, ha asegurado Harold. La he perfilado como una historia cerrada desde hace tanto tiempo que mi mente está tan centrada en [el formato] de serie limitada que no he pensado más allá de eso”. De todos modos, “es un gran personaje, todos son increíbles personajes”.

El guionista no aclara si habrá segunda temporada, aunque también es verdad que no puede hacerlo en una entrevista sin el permiso de Lucasfilm. Otra de las cuestiones que le han planteado es si está desarrollando alguna otra serie de Star Wars. “No puedo responder a estas preguntas, pero me encanta Star Wars y mi experiencia trabajando en la saga no ha cambiado esto de ninguna manera. Solo ha hecho que sea más importante en mi vida, me siento afortunado de ser parte de ello”.

