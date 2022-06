La OMS confirma que van 2 mil 103 casos de viruela del mono detectados en 42 países

Madrid, 20 de junio (Europa Press).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado el pasado viernes que, hasta el 15 de junio, se han notificado un total de 2 mil 103 casos confirmados de viruela del mono en laboratorio y un caso probable, incluido un fallecimiento en Nigeria, en 42 estados miembros de cinco regiones de la OMS.

Estas cifras representan un aumento de 818 casos confirmados por laboratorio desde el anterior informe, publicado el 10 de junio, cuando se informaron de mil 285 casos. En esta edición, la organización sanitaria ha eliminado la distinción entre países endémicos y no endémicos, con el objetivo de informar sobre los países juntos y reflejar la respuesta unificada que se necesita.

De los casos notificados en estas regiones, la mayoría de ellos se han presentado en la Región Europea de la OMS (84 por ciento), con mil 773 casos, y la Región de las Américas(12 por ciento) con 245 casos. Por su parte, la Región de África (3 por ciento) y 64 casos; la Región del Mediterráneo Oriental con 14 casos y la Región del Pacífico Occidental, con seis casos diagnosticados. El recuento de casos fluctúa a medida que se dispone de más información y los datos se verifican conforme al Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

La enfermedad, según indica la OMS, sigue afectando principalmente a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y que han declarado haber mantenido relaciones sexuales recientemente con nuevas o múltiples parejas.

