Directivo de Cruz Azul revela que Raúl “Potro” Gutiérrez será el nuevo DT del Sub-20

Por Erick De la Rosa

Ciudad de México, 20 de junio (ASMéxico).- “La Máquina Celeste” busca volver a las bases y sacar talento de sus fuerzas básicas, por ello, contrataron a un experto en darle juego a los jóvenes, Raúl Gutiérrez.

El “Potro” será nuevo técnico de Cruz Azul Sub-20, así lo confirmó Jaime Ordiales, directivo del equipo celeste al programa Adrenalina. Cabe destacar que, Gutiérrez tuvo un buen paso con el Real España de Honduras en su última etapa profesional.

CAMPEÓN DEL MUNDO

Por otro lado, el “Potro” es conocido por su buen rendimiento con los jóvenes y es uno de los dos técnicos que ha llevado al “Tri” Sub-17 a la gloria mundial junto a Jesús Ramírez (Campeonato del 2011).

El potro Raúl Gutiérrez es el nuevo DT de la sub 20 de @CruzAzul 🚂🔵 realizó un gran trabajo con la sub 17 de @miseleccionmx 🇲🇽 consiguiendo un campeonato 🏆 mundial sub 17

Vía @Leonlec pic.twitter.com/hUiPhFAP2M

— Omar Martinez (@omarinmtz20) June 19, 2022