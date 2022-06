¿Quién quiere ser multimillonario? La mayoría no desea riqueza ilimitada: estudio

Madrid, 20 de junio (Europa Press).- Una encuesta a nivel mundial dirigida por psicólogos de las universidades de Bath, Bath Spa y Exeter (Reino Unido) ha concluido que las personas, en general, no tienen un deseo ilimitado de acumular riqueza.

Pero la creencia en este principio también ha tenido consecuencias nefastas para la salud del planeta. El esfuerzo por aumentar continuamente la riqueza individual y perseguir un crecimiento económico sin fin ha tenido un alto costo para el medio ambiente. A medida que la riqueza ha aumentado, también lo ha hecho el uso de los recursos y la contaminación.

Hasta ahora, los investigadores se han esforzado por encontrar formas adecuadas de desvincular el crecimiento económico de los principios económicos perjudiciales. Este nuevo estudio, publicado en la revista científica Nature Sustainability, pone en tela de juicio la idea de que los deseos ilimitados forman parte de la naturaleza humana, lo que podría tener importantes implicaciones para el planeta.

Humans are not inherently greedy. Only some are

Source: https://t.co/0i5Y7b7HZt [paywalled article] pic.twitter.com/uAYeYi3mYK

— Suraya | suraya.eth (@surayaror) June 17, 2022