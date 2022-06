El plan de EU contra precios altos es producir más gasolinas y subsidiar consumidores

–Con información de Associated Press

Washington/Nueva York/Ciudad de México, 20 de junio (AP/SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos está decidido a dar un impulso a una mayor producción de gasolinas en su país, poniendo por delante a las refinerías, a la vez que planea subsidiar, por medio de una exención de impuestos, a los consumidores.

Por un lado, este lunes dijo que está considerando una exención temporal federal del impuesto a la gasolina, lo que posiblemente ahorre a los consumidores de Estados Unidos hasta 18.4 centavos de dólar por galón. “Sí, lo estoy considerando”, dijo a los periodistas después de dar un paseo por la playa. “Espero tener una decisión con base en los datos, quizá para finales de la semana”.

