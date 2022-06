VIDEO: Nodal expulsa a fans de su concierto en Bolivia por arrojar hielo al escenario

Mérida, 20 de junio (PorEsto).- Desde el fin de su relación con Belinda, Christian Nodal se ha visto envuelto en polémicas; ahora causó el enojo de sus fanáticos en Bolivia, pues durante el concierto que tenía en el Estadio Real Santa Cruz, el famoso ordenó a su equipo de trabajo que sacaran a los asistentes.

En una grabación que se viralizó en redes sociales se ve cuando desde el público le aventaron un hielo, lo que le causó enojo, exigiéndoles que se retiren y que vieran con su personal el reembolso de sus entradas; según los asistentes, el exnovio de Belinda llegó tarde al sitio de la presentación.

Christian Nodal alegó que no les estaba faltando al respeto; estas acciones causaron que los demás seguidores bolivianos del famoso se molestaran, aunque otros, aplaudieron lo que realizó el intérprete de “Ya No Somos, Ni Seremos”.

“Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando… respeten por favor”, dijo el cantante.