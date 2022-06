Basquetbolista universitario muere en tiroteo ocurrido en Harlem, NY; hay 8 heridos

NUEVA YORK (AP) — Un jugador de baloncesto universitario murió y otras ocho personas resultaron heridas el lunes en un tiroteo ocurrido a primera hora de la mañana durante una reunión en Harlem, informó la policía de Nueva York.

La policía se presentó en el lugar alrededor de las 00:40 horas tras recibir reportes de un tiroteo en un sendero a lo largo de FDR Drive y encontraron a varias personas heridas. Otras víctimas fueron a hospitales por su cuenta, dijeron las autoridades.

Entre los heridos hay otros seis hombres y dos mujeres, según la policía.

Our condolences go out to the family friends, coaches and teammates of Darius Lee.The @StRaysAthletics alum and Harlem native was a JUCO All-American at @SullivanMBB and a all-conference player at @HBUBasketball where he set a school record scoring 52 points last season. 🙏🏾🙏🏾🕊🕊 pic.twitter.com/jRP0yjdC84

— HoopDreamsNYC (@HoopDreams_NYC) June 20, 2022