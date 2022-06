Jonathan “Cabecita” Rodríguez regresa como el nuevo fichaje del América

Por Juan Carlos Navarro

Ciudad de México, 20 de junio (AS México).- América finalmente puede dar como un hecho llegada de Jonathan Rodríguez. Después de unos días de especulación, el equipo árabe anunció el regreso de “El Cabecita” a la Liga MX.

Por medio de sus redes sociales, Al Nassr dio a conocer que Jonathan Rodríguez será refuerzo estelar de las Águilas para el Apertura 2022 de la Liga MX. El delantero uruguayo llega después de seis meses de estar en el Al Nassr de la liga profesional de Arabia Saudita. En este lapso, disputó únicamente ocho partidos y marcó un solo gol. Ahora, estará vistiendo la playera de las Águilas y espera ser el eje principal del ataque, donde estará acompañado por Henry Martín, Roger Martínez, Diego Valdés y Alejandro Zendejas.

“CABECITA” DE HÉROE DE LA NOVENA A RIVAL ACÉRRIMO

Jonathan Rodríguez llegó a la Liga MX en el 2016 para vestir los colores de Santos Laguna. Sin embargo, el mejor momento del uruguayo en México lo vivió vistiendo los colores de Cruz Azul en el año futbolístico 2021-2021 donde marcó 24 goles, incluyendo el de la final del Clausura 2021 con el que ‘La Máquina’ logró romper más de 20 años de sequía y ganó su tan anhelada novena estrella. Ahora, los seguidores del cuadro celeste, tendrán que enfrentarse al menos en una ocasión al “Cabecita”.

AlNassr can confirm that @jona2118 has joined @ClubAmerica on a permanent transfer.

Wishing him a good luck 🙏 pic.twitter.com/fwBFFNinSE

