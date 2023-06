Marath Baruch Bolaños López será el próximo Secretario del Trabajo, anuncia AMLO

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de este martes que Marath Bolaños López será el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ya que Luisa María Alcalde Luján dejará ese espacio para sumarse como Secretaría de Gobernación, en sustitución de Adán Augusto López Hernández, quien salió del Gabinete federal para buscar ser el candidato presidencial de Morena en el 2024.

“Para que no digan que no hay nota, informo que Marath Bolaños López va a ser el próximo Secretario del Trabajo . Marath Bolaños López . Actualmente se desempeña como Subsecretario del Trabajo y él es el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, informó en su habitual conferencia de prensa matutina.

El mandatario mexicano destacó que están entrando personas jóvenes al Gobierno federal, algo que consideró “muy importante”. “El caso de Marth, pues es joven, creo que tiene la misma edad que Luisa María [35 años] y es el relevo generacional”, insistió desde Palacio Nacional.

López Obrador adelantó que mañana va a dar a conocer otro cambio al interior del Gabinete legal y ampliado, pero se negó a compartir algún detalle con las y los representantes de los medios de comunicación.

Ayer, había confirmado que la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, será la Secretaria de Gobernación que sustituirá a Adán Augusto López Hernández, quien aspira a ser el candidato de Morena en 2024.

Alcalde Luján, de 35 años, se convertirá así en la segunda mujer que llega a ser Secretaria de Gobernación y en la más joven en ocupar el puesto. La anterior fue la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Las dos, en el primer sexenio de izquierda desde Lázaro Cárdenas del Río.

“Les voy a dar a conocer y desde luego al pueblo de México que he tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como Secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, actual Secretaria del Trabajo. Ella va a ser la Secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán [Augusto] López Hernández, que está en un asunto”, declaró López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, detalló que a mediados de esta semana va a empezar a ponerse de acuerdo con Alejandro Encinas Rodríguez, quien es el encargado de despacho de la dependencia.

Entre las acciones más relevantes de Alcalde Luján al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), destacó, se encuentra el que “con ella se concilió para que aumentaran los salarios mínimos”.

“Han habido cuatro aumentos de salario mínimo que han sido históricos porque no aumentaba el salario mínimo en 50 años, como ha aumentado en estos cuatro años. Y sólo de las cuatro veces, sólo en una ocasión no hubo consenso porque la Comisión de Salarios Mínimos está integrada por el sector obrero, por el sector empresarial y por el Gobierno. Y sólo en un año no estuvo de acuerdo el sector empresarial, pero en los tres o cuatro años fue unánime; es decir, un acuerdo, un consenso y esto se debió en mucho al buen desempeño de Luisa María y otras cosas también”, recordó el Presidente de México.