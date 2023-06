El juicio a Trump por retener documentos clasificados podría iniciar el 14 de agosto

Por Jesús García

Los Ángeles, 20 de junio (LaOpinión).- El 14 de agosto se fijó la fecha para iniciar el juicio al expresidente Donald Trump por el mal manejo de documentos clasificados, según una orden de la Jueza Aileen Cannon, quien también estableció otras fechas para procesos previos.

Sin embargo, la fecha podría cambiar ante una petición y un acuerdo entre los fiscales o la defensa, por ello la Jueza Cannon establece ese día de inicio o “tan pronto como se llame el caso” en la Corte del Distrito Sur en Florida.

El 8 de agosto se establecerá el calendario oficial del proceso, pero antes del 24 de julio, las partes deberán presentar las mociones correspondientes sobre testigos y evidencias a presentar, o que la defensa pretenda excluir.

El expresidente Trump enfrenta 37 acusaciones por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca a Mar-a-Lago y mostrar algunos de esos archivos a personas no autorizadas.

El coacusado del caso es Walt Nauta, un asistente del expresidente Trump, quien enfrenta al menos seis cargos, incluida conspiración por el manejo de los documentos y mentir al FBI.

La Jueza Cannon señaló que las mociones de los acusados deberán ser presentadas por separado en las fechas correspondientes.

Cabe señalar que la lectura de cargos en contra de Nauta será el 27 de junio, pero en el expediente judicial del caso todavía no registra a su equipo de defensa.

El expresidente Trump y su asistente Nauta pueden cambiar su declaración de culpabilidad máximo a las 17:00 horas del día previo laboral al inicio del juicio. En este caso el viernes 11 de agosto.

Initial trial setting for Trump is 8/14/23

This is a typical "rocket docket" timeline that will almost certainly be continued because of complications due to classified evidence. But it's a good starting point. https://t.co/b2GtEYPijA

— Joyce Alene (@JoyceWhiteVance) June 20, 2023