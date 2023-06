¿Qué sucede con el sumergible que viajaba al Titanic con 5 tripulantes? #LoQueSabemos

La Guardia Costera de Estados Unidos lidera la búsqueda del pequeño vehículo, llamado Titan, en el norte del Océano Atlántico. Fue en esa remota región donde el Titanic chocó con un iceberg y se hundió en 1912. Apenas 700 de los aproximadamente dos mil 200 pasajeros y tripulantes sobrevivieron.

La travesía formaba parte del tercer viaje anual de OceanGate Expeditions para documentar el deterioro del transatlántico desde 2021. El crucero está a unos 3.8 kilómetros (2.4 millas) de profundidad.

La compañía de exploración submarina ha registrado el deterioro del barco y el ecosistema aparecido a su alrededor en el último siglo.

A continuación, lo que sabemos por ahora:

La nave se sumergió el domingo por la mañana y su embarcación de apoyo perdió el contacto con ella en torno a una hora y 45 minutos juntos, según la Guardia Costera.

Su pérdida se declaró unos 700 kilómetros (435 millas) al sur de St. Johns, en Terranova, según el Centro Conjunto de Coordinación de Rescate en Halifax, Nueva Escocia.

El Titan salía desde un rompehielos contratado por OceanGate que antes había utilizado la Guardia Costera de Canadá. El barco lleva a docenas de personas y el sumergible hasta el lugar del hundimiento en el Atlántico Norte, donde el Titan suele hacer varias inmersiones.

David Concannon, asesor de OceanGate, dijo el lunes a The Associated Press que el sumergible tenía oxígeno para 96 horas. Indicó que las autoridades trabajaban para llevar lo antes posible al lugar un vehículo operado a distancia que puede alcanzar una profundidad de seis kilómetros (unas 3.7 millas).

Los guardacostas dijeron que había un piloto y cuatro “especialistas de misión” a bordo. Los “especialistas de misión” son personas que pagan para unirse a expediciones de OceanGate. Se turnan para operar el equipamiento de sonar y realizar otras tareas en el sumergible de cinco personas.

Un primer grupo de turistas en 2021 pagó entre 100 mil y 150 mil dólares por persona para sumarse al viaje. El sitio web de OceanGate describía una “cuota de apoyo de misión” de 250 mil dólares por persona en la expedición de 2023.

Uno de esos especialistas era el empresario británico Hamish Harding, residente en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, según Action Aviation, una compañía de la que Harding es presidente.

Harding es un aventurero que tiene tres récords Guinness, incluida la estancia más larga a profundidad oceánica en un vehículo tripulado. En marzo de 2021, él y el explorador oceánico Victor Vescovo descendieron a la profundidad máxima en la Fosa de las Marianas. En junio de 2022 viajó al espacio en el cohete New Shepard de Blue Origin.

También viajaban a bordo Shahzada Dawood y su hijo Suleman, miembros de una de las familias más conocidas de Pakistán, según un comunicado de la familia enviado a AP. La firma del mismo nombre tiene inversiones en todo el país en agricultura, industria y el sector de salud. Shahzada Dawood también está en la junta de administradores del Instituto SETI, un proyecto con base en California que busca indicios de inteligencia extraterrestre.

El Titan puede descender cuatro kilómetros (2.4 millas) “con un amplio margen de seguridad”, según documentos presentados por la compañía en abril ante una Corte federal de distrito en Virginia que supervisa los asuntos del Titanic.

En un documento judicial de mayo de 2021, OceanGate dijo que el Titan tenía una “función de seguridad sin igual” que evalúa la integridad de su casco durante todas las inmersiones. En ese momento, el Titan había realizado más de 50 inmersiones de prueba, incluido a la profundidad equivalente a la del Titanic, en aguas profundas en Bahamas y en una cámara de presión, indicó la compañía.

Durante su expedición de 2022, OceanGate reportó que el sumergible había sufrido un problema de batería en su primer inmersión y había tenido que acoplarse de forma manual a su plataforma de elevación, según un documento presentado ante la corte en noviembre.

