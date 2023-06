Un Juez ordena a FGJ-CdMx cerrar investigación del atentado contra Ciro Gómez Leyva

La Fiscalía deberá de presentar la acusación contra los imputados en un plazo máximo de 10 días; la dependencia buscaba ampliar la indagatoria por dos meses más.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- Un Juez de Control ordenó el cierre de la investigación del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido a finales del año pasado.

El periodista dio a conocer en su cuenta de Twitter que el Juez negó la solicitud a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) para ampliar la investigación complementaria por dos meses más.

Asimismo, le ordenó a la Fiscalía capitalina el cierre de las indagatorias y presentar en un plazo máximo a 10 días la acusación contra de los imputados por el ataque.

En marzo de este año, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CdMx), dio a conocer nuevas órdenes de aprehensión en contra de otros presuntos involucrados en el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva.

Sin precisar el número de órdenes prescriptas, el Secretario García Harfuch afirmó que las indagatorias en el caso continuarán hasta identificar al o los autores materiales del crimen.

Sin precisar el número de órdenes prescriptas, el Secretario García Harfuch afirmó que las indagatorias en el caso continuarán hasta identificar al o los autores materiales del crimen.

Además, adelantó que fueron obtenidas, en coordinación con la FGJ-CdMx, y una vez giradas se daría más información sobre los recientes implicados que se sumarán a los 12 presuntos responsables más que se han capturado.

“Lo que tenemos nuevo y que lo vamos a anunciar próximamente con la Fiscalía son órdenes de aprehensión para otras personas. Nosotros cómo lo comentamos (…) tuvimos 12 operaciones al mismo tiempo con 12 personas detenidas que son todos los autores materiales”, recordó el funcionario capitalino.

El Secretario de Seguridad también aseguró que las próximas acciones podrían ayudar a definir el móvil del atentado, aunque no descartó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está implicado, el cual fue mencionado durante las audiencias en contra de los 12 detenidos.

¿CÓMO FUE EL ATAQUE?

El ataque directo ocurrió el 15 de diciembre del año pasado aproximadamente a las 23:10 horas en las inmediaciones de las calles Juventino Rosas y Tecoyotitla, ubicadas en la colonia Florida de la Alcaldía Álvaro Obregón.

“Con relación a este evento, a través del sistema de emergencias 911 de la Ciudad de México, se tuvo conocimiento del reporte de disparos de armas de fuego en el sitio en mención, por lo que elementos de la policía de la Ciudad de México acudieron de manera inmediata para brindar apoyo y atención, así como para recabar información que permitiera iniciar la investigación correspondiente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, apuntó García Harfuch.

En las primeras diligencias practicadas en el lugar de los hechos y derivado del análisis de los videos del C5, así como de cámaras de circuito cerrado privadas recabadas por elementos de esta Secretaría, agregó, fue posible identificar que los presuntos responsables de la agresión viajaban a bordo de un vehículo de color negro que sirvió como muro durante el ataque y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas.

“Asimismo, de los videos analizados, también se pudo verificar que antes de la agresión, a las 10:42 de la noche, se observa la llegada del vehículo Seat Ibiza color negro a las inmediaciones de Grupo Imagen, estacionándose a las 10:44 de la noche sobre avenida Universidad, a la altura de la calle Benito Juárez”, narró el funcionario.

A las 22:42 horas, añadió, “se identifica la llegada del vehículo Chevrolet Corsa color gris al punto de avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, del cual desciende una persona, misma que se observa que cruza avenida Universidad para reunirse con el conductor de la motocicleta a las 10:45 de la noche”.

De acuerdo con la cronología de los hechos, a las 22:58 horas, el vehículo Corsa arriba al cruce de la calle Carmelita y Vito Alesio Robles de la colonia Florida, localizada en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde permaneció estacionado.

“A las 11 de la noche, se observa la salida de la camioneta color gris conducida por el periodista, posterior a eso, el vehículo Seat Ibiza color negro comienza a darle seguimiento sobre avenida Universidad, llegando hasta el cruce de la calle Cero Acasulco, donde rebasa la camioneta para colocarse en la parte de adelante, mientras que la motocicleta con los dos sicarios daba seguimiento a la camioneta en la parte de atrás”, describió el Secretario de Seguridad Ciudadana.

Según la información presentada, “dicho vehículo, de color negro, permaneció siempre delante de la camioneta y justo disminuyó su velocidad en el punto donde se efectuó la agresión para que ahí pudiera ser alcanzada por los tripulantes de la motocicleta y éstos en posibilidad de efectuar los disparos en contra de la víctima, lo que ocurrió a las 11:10 de la noche aproximadamente”. Además, se reportó que “tras el ataque armado, los agresores huyeron en diferentes direcciones”.

“Es importante mencionar que a través de los trabajos de investigación e inteligencia, se conoce que los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las inmediaciones de Grupo Imagen, donde trabaja la víctima, los días 6 de diciembre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde noche, principalmente siendo captado en varias ocasiones el vehículo Seat Ibiza color negro, específicamente afuera de las instalaciones del centro de trabajo de la víctima”, reveló el titular de la SSC-CdMx.

Durante su exposición, informó que las investigaciones realizadas establecieron que los implicados en el atentado son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Pool “N”, quien tiene como zona de operación la Ciudad de México y el Estado de México.

“Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas, como homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, la cual se caracteriza por su alto grado de violencia, perpetrando también homicidios en contra de integrantes de la misma célula por supuestas represalias a las órdenes no acatadas”, abundó Omar García Harfuch.

Una vez que se les dio seguimiento, se pudo identificar a más integrantes de dicha célula criminal. Mientras que las labores de inteligencia y de investigación de campo, permitieron corroborar la principal zona de confort y movilidad de los presuntos integrantes de esta célula criminal.

También se logró ubicar vehículos y 12 domicilios relacionados con su operación en las demarcaciones territoriales de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa.