“Yo no ofendí a la señora Xóchitl. No hay prueba de eso”: AMLO sobre fallo del TEPJF

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este jueves que haya cometido violencia política de género contra la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz y aseguró que en el Instituto Nacional Electoral (INE) había un antecedente sobre la alteración de sus palabras.

“Yo no ofendí a la señora Xóchitl. No hay prueba de eso. No lo hago por principios, no ofendo a nadie y menos a una mujer. No sé de dónde salió esto”, comentó esta mañana.