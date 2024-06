Donald Sutherland, actor canadiense de The Hunger Games, muere a los 88 años

Por Jake Coyle

NUEVA YORK, 20 de junio (AP).— Donald Sutherland, el prolífico actor canadiense de cine y televisión, cuya larga carrera se extendió desde M.A.S.H. hasta The Hunger Games, falleció. Tenía 88 años.

Kiefer Sutherland, hijo del actor, confirmó la muerte de su padre el jueves. No hubo más detalles disponibles de momento.

“Personalmente, creo que es uno de los actores más importantes de la historia del cine”, dijo Kiefer Sutherland en X. “Nunca me intimidó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso”.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024