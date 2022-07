Un Retrato de Familia reflexiona sobre el tiempo dedicado a los seres queridos

Un Retrato de Familia, película dirigida y escrita por Adrián Zurita (guionista de Nosotros los nobles, 2013), es una comedia que busca acercar acercar al público a los valores familiares reflexionando sobre la ausencia de los padres y la unión con los seres que amamos.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Mariano Avendaño (Humberto Zurita) es un arquitecto de una prestigiosa firma a la que le ha dedicado 30 años de largas jornadas laborales, que lo han llevado a tener una vida cómoda para ofrecer a su esposa (Mar Saura) y sus tres hijas (Ximena Romo, Macarena Miguel y Regina Contreras).

Justo para reconocer esos años de grandes esfuerzos, su jefe y mejor amigo Don Joaquín (Hugo Stiglitz) le propone liderar la empresa en su lugar, pues se ha dado cuenta del tiempo que ha desperdiciado sumergiéndose sólo en el trabajo y olvidando a los que más quiere. Antes de que Mariano responda, le pide pensarlo bien, pues el tiempo que debe invertir lo alejará también de su familia.

Mariano decirle hacerle caso a su jefe y decide pasar más tiempo en casa, pero se encuentra con que el tiempo ha pasado rápido y su familia parece ya no ser tan unida como antes.

“Es una historia que me encantó desde que me la contó Adrián Zurita y luego cuando la leí me gustó más. Me gustó porque más allá que sea una comedia blanca y de que es una película divertida, disfruté cómo toca el tema de los sentimientos que es mucho más profundo de lo que luego puedes percibir. Yo creo que esta película hay que verla más de una vez y cada vez que la veas vas a redescubrir”, señaló la actriz española Mar Saura en entrevista con SinEmbargo.

La cinta, que arriba a salas de cine este jueves, es una comedia que transcurre en la vida de una familia de clase alta en México, y aunque no sea una representación en la pantalla de la mayoría de los hogares del país, el actor Humberto Zurita defiende el hecho que la cinta haya tomado este rumbo:

“Encontrarse con una película en México que hable de esos valores de la familia, que toque un estatus social alto y que a lo mejor eso lo recriminan de pronto y dicen por qué tocarlo así, pues porque también existen esas familias así, así como existen personas que no tienen muchos recursos, hay personas que tiene un poquito más y un poquito más, pero luego muchas personas que tienen más, son los que tienen menos”, apunta el actor, quien explica: “La gente de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra nación que le faltan tantos recursos, pues por eso también recurren mucho al amor de la familia y estar como en ese nido siempre, y esas personas que han luchando por tener un futuro mejor, más acomodado, olvidan todo lo que hace falta a una familia, que es el afecto, que es amor, el cariño, etcétera”.

El actor mexicano que recientemente protagonizó la serie Star+, El Galán, reflexiona sobre este nuevo personaje que se aleja de sus otros papeles como en La querida del Centauro (2016) o La Reina del Sur (2011) que se distinguen por ser machistas. Ahora en Un Retrato de Familia se adentra a hombre más vulnerable que lo obligó a salir de una zona confort.

“La verdad es que yo soy una persona, que aunque mis últimos personajes reflejan otra cosa, yo no creo que en el machismo, no estoy educado así aunque vengo del siglo pasado, y que esa es una ‘educación’ y a eso me refiero”.

“Yo no soy esa persona a la soy en mis últimos personajes. A eso me refería con mi zona de confort, inicié en las telenovelas en los 80 y 90 y el ‘galán’ era misógino, machista, entonces encontrarme esta película fue salirme de esa imagen para hacer algo que está más cercano a lo que yo siento. Yo sí me siento un poco como Mariano, yo sí busco estar con mi familia, tener el mayor tiempo posible con ellos, y creo que en el tiempo lo que importa es la calidad”.

Mariano Avendaño trata de recuperar los años que no pudo pasar al lado su esposa e hijas. Con cada una de ellas trata de reconectar a través de sus intereses, su sueños, pero tiempo que fue un padre ausente parece cobrarle factura.

“Creo que es importante que la gente la vea para recordar y hacer un poco un reset y volver al inicio de lo que es realmente la familia. Hay un mensaje bien distinto que muchas otras películas mexicanas que vemos en pantalla, es un drama que toca puntos muy importantes, bien específicos, que creo que es volver a los valores y ver qué es lo que realmente importa”, rescata la actriz Macarena Miguel.

Un Retrato de Familia, que reflexiona sobre el difícil balance entre el éxito profesional y la presencia en la vida de los hijos, cuenta además con una sorpresa para el espectador con la participación especial del cantautor español Miguel Ríos.

“Estoy convencida de que sales del cine con una sonrisa que por momentos te habrás reído mucho. Estoy convencida que en cualquier momento se te va escapar una lagrimita. Eso es la vida al final. Uno de mensajes de esta película es conectarte contigo, con tu esencia, conectarte con los demás y en este caso con la familia. Vive el aquí y el ahora, que es fácil decirlo, pero es muy complicado realmente vivirlo. Conecta ahora, aprovecha, vive la vida, saboréala, pero no te dejes nada para mañana. No te dejes muchos ‘te quiero’ que no se dicen, mira a tu marido, a tu hija y míralos de verdad y deja que ellos sean de verdad, no lo que tú quieras que sean, permíteles ser lo que quieran ser y abrázalos con sus defectos y su virtudes, porque esa es la familia”, culminó Mar Saura.