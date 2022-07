Lista de nuevo Primer Ministro de RU se reduce a 3 candidatos: 2 hombres y 1 mujer

Por Jill Lawless

LONDRES, 20 de julio (AP).— La tensa contienda para sustituir a Boris Johnson como Primer Ministro británico ingresó el martes en un final imprevisible, al quedar tres aspirantes —incluidas dos mujeres— tratando de quedar entre los dos finalistas para cuando voten los miembros del Partido Conservador.

Después de la cuarta ronda de votación por parte de los legisladores del partido, quedó eliminada la exministra de Igualdad, Kemi Badenoch, una legisladora poco conocida previamente y que se ha convertido en una estrella en ascenso del ala derecha del partido.

Tras la salida de Badenoch, queda el exjefe del Tesoro Rishi Sunak, el favorito de muchos; la Secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss; y la Ministra de Comercio, Penny Mordaunt. Ahora los tres candidatos cortejan a los partidarios de Badenoch antes de una votación de eliminación final el miércoles.

