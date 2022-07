Intensa ola de calor en Reino Unido afecta al transporte por tercer día consecutivo

LONDRES, 20 de julio (AP).— Las temperaturas récord en Gran Bretaña afectaban el miércoles a los transportes por tercer día consecutivo y los bomberos seguían en alerta, aunque los cielos nublados y la lluvia dieron algo de alivio tras el calor abrasador de los últimos días.

Los meteorólogos esperaban que Londres alcanzara el miércoles una máxima de 26 grados Celsius (79 Fahrenheit), por debajo del récord de 40.3 grados Celsius alcanzado el martes en Coningsby, en el este de Inglaterra.

Aun así, la principal línea ferroviaria de Londres a Edimburgo permanecería cerrada hasta el mediodía mientras se reparaban los daños en tendidos eléctricos y señalización por un incendio asociado al calor el martes, según London North Eastern Railway.

⚠️#LNERUpdate Today please DO NOT TRAVEL to or from #LondonKingCross.

DO NOT COME TO STATION.

Due to urgent repairs to the railway, trains are not running between #KingsCross and #Peterborough.

Visit website https://t.co/J31KflfV4l pic.twitter.com/lmF9Gs8MxB

— London North Eastern Railway (@LNER) July 20, 2022