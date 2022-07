UE propone reducir la demanda de gas al 15% en caso de corte de suministro por Rusia

Por Raf Casert

BRUSELAS, 20 de julio (AP) — La ejecutiva de la Unión Europea propuso el miércoles que los estados miembros reduzcan en un 15 por ciento su demanda de gas durante los próximos meses para asegurar que cualquier corte del suministro ruso no afecta de forma drástica a la industria y asesta otro golpe a los hogares el próximo invierno.

La Comisión Europea también pidió competencias para imponer restricciones obligatorias en todo el bloque en caso de una alerta en toda la UE “cuando haya un riesgo considerable de un grave desabastecimiento de gas o se produzca una demanda excepcionalmente alta de gas, que resulte en un deterioro significativo de la situación de suministro de gas”.

