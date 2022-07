CDC de EU avalan vacuna anticovid de Novavax: ¿Cuán buena es? ¿En qué se diferencia?

Por Lauran Neergaard

Los Ángeles, 20 de julio (AP).- Los adultos estadounidenses que no hayan recibido ninguna vacuna contra la COVID-19 deberían considerar la de Novavax, un tipo de vacuna más tradicional, dijeron el martes funcionarios de salud de Estados Unidos.

Los reguladores autorizaron la primera de las llamadas vacunas proteicas contra la COVID-19 la semana pasada, pero el último obstáculo era la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Hasta ahora, la mayoría de los estadounidenses han recibido al menos sus primeras dosis de alguna de las vacunas contra COVID-19 que ya han sido aprobadas, pero funcionarios de los CDC dijeron que entre 26 y 37 millones de adultos no se han aplicado ninguna dosis. Esa sería la población para la que Novavax estaría dirigida, al menos por ahora.

