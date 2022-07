Ocho exfuncionarios son vinculados a proceso por L12. Seguirán proceso en libertad

Los exfuncionarios enfrentan acusaciones por el colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido el 3 de mayo de 2021.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- Un Juez de Control vinculó a proceso a los ocho exfuncionarios acusados por el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, incluido el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

El Juez José Luis Palacios Fernández fue quien determinó iniciar el proceso penal contra los ocho exservidores por los delitos de homicidio y lesiones culposas, así como daño a la propiedad. Sin embargo, todos enfrentarán su proceso en libertad.

Aún falta que la audiencia continúe para que el impartidor de justicia fije las medidas cautelares, así como el plazo para la investigación complementaria.

Los exfuncionarios que fueron vinculados a proceso son: Moisés Guerrero, director de construcción; Juan Antonio Giral, director de diseño de obras civiles; Enrique Baker, subdirector de estructuras e ingeniería; Juan Carlos Ramos, residente de obra; Ricardo Pérez, supervisor de seguridad estructural; Fernando Amezcua, director de supervisión de obra, y Fernando Ramiro, coordinador de supervisión de obra.

Mientras que Héctor Rosas Troncoso, subdirector de Obra Civil, y Guillermo Leonardo Alcázar, director responsable de obra para la construcción de la Línea 12, argumentaron estar positivos a COVID-19 y haber presentado síntomas, por lo que el Juez decidió diferir sus casos.

El pasado 15 de julio, el Juez de control, en una audiencia contra los exservidores públicos, la cual duró 22 horas, no les dio prisión preventiva y en su lugar determinó que los ocho se debían presentar a firmar cada mes durante el tiempo que durara el proceso, y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas, siempre que no atente contra su derecho de defensa. Además de que no podrían salir del país.

“Son medidas irrisorias”, indicó Teófilo Benítez, abogado de víctimas de la Línea 12, al salir de la audiencia de ese entonces.

Enrique Horcasitas trabajó con el Canciller Marcelo Ebrard, cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2006-2012), y en la Administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), ahora Senador del Partido Acción Nacional (PAN).

Él junto con otros exsevidores públicos enfrenta acusaciones por el colapso del puente entre las estaciones Tezonco y Olivos de la Línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y varios heridos en mayo de 2021.

Las imputaciones se derivaron por los señalamientos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina sobre fallas en la construcción y un mal diseño de la Línea 12.