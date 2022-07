“No estoy bien”: El hermano de Mónica Dossetti pide perdón por agresión a la actriz

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

El hermano de Mónica Dossetti acudió a un programa de televisión para ofrecer disculpas públicas a su familia por la denuncia y el video que circuló en redes sociales, en el que se le ve agrediendo a la actriz; asegura que se encuentra apenado por sus actos violentos.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- Después de la denuncia por parte de la actriz Mónica Dossetti por violencia doméstica, José Dossetti acudió al programa De primera mano para pedir disculpas públicas por todo lo sucedido con su hermana.

Dossetti aprovechó las cámaras del programa para ofrecer una disculpa a su hermana y su madre por los hechos violentos en contra de la actriz, momento que fue captado y subido a las redes sociales como denuncia pública.

“Hablé con mucha gente y todos dan por hecho que puedo y estoy bien… Ahora es evidente que no puedo y no estoy bien, entonces ya salieron otros a empujar el coche conmigo […] ya les dije [a su hermana y su madre] y les repetiría por tener de testigo al público que perdón, perdón a mi madre, perdón a mi hermana. Se lo pedí en persona a Mónica y a mi madre en el teléfono el día que sucedió”, expresó José.

Asimismo, narró lo que ocurrió después de haber agredido a Mónica, asegurando que el día de los hechos trató de disculparse en persona con ella después de tranquilizarse, sin embargo, sería hasta el otro día que las cosas mejorarían.

“Le pedí perdón [a Mónica] ese día. Me fui dos horas a contar hasta 10 y volví, le pedí perdón, quise hablar de eso con ella, seguía enojada, le dije ‘perdóname’ y me fui, le dejé comida en el refri porque pensaba ya no molestarla todo el día. Yo no bebo, entonces me bastó con poco, me tomé unas cervezas y me quedé dormido de borracho […] al otro día amanecí sólo otra vez, con mi hermana en su cuarto, y tuve que ir a ofrecerle el desayuno como todas las mañanas, llegué y le dije ‘Moni, te hago tu mate’ y comenzó nuestro día”, concluyó Dossetti.

MÓNICA DOSSETTI DENUNCIA A SU HERMANO POR VIOLENCIA DÓMESTICA

El pasado 12 de julio, a través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que la exactriz denunció que fue víctima de violencia física y verbal por parte de su hermano José Dosetti.

Tras la difusión de las polémicas imágenes, la Fiscalía del estado de Morelos emitió un comunicado en el que confirmó que visitaron el domicilio de la actriz de 56 años con el fin de iniciar las investigaciones necesarias.

La grabación fue compartida en Twitter por el periodista Carlos Jiménez, quien hizo público el momento en que la retirada actriz recibe insultos y está a punto de ser estrangulada sin poder defenderse debido a que se encuentra en una silla de ruedas porque padece esclerosis múltiple.

ESTRANGULA, GOLPEA e INSULTA a SU HERMANA q PADECE ESCLEROSIS

La mujer postrada en la silla, es la actriz Monica Dosseti.

El q la agrede, es su hermano el productor José Dosseti.

Así la "cuida" en su casa de Tepoztlán.

La @Fiscalia_Mor ya investiga.pic.twitter.com/xlaPFwJDaa — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 12, 2022

“Con relación a las imágenes difundidas a través de distintos espacios y redes sociales, donde se aprecia una supuesta agresión en contra de Mónica ‘N’ al interior de su domicilio ubicado en el municipio de Tepoztlán, la Fiscalía General del Estado de Morelos inició una carpeta de investigación sobre los hechos”, se lee en el comunicado.

Dosetti alcanzó popularidad en la década de los años 90 por su participación en exitosas telenovelas de Televisa como El abuelo y yo, Volver a empezar y El premio mayor junto a Carlos Bonavides, por mencionar algunas.