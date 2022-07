Tadej Pogacar gana etapa; Vingegaard se acerca al título del Tour de Francia 2022

PEYRAGUDES, Francia, 20 de julio (AP).- Tadej Pogacar se adjudicó el miércoles su tercera victoria de etapa al desprenderse de Jonas Vingegaard en el exigente último ascenso de un recorrido en los Pirineos pero no pudo recortar significativamente la ventaja abierta por el líder general del Tour de Francia.

Pogacar, quien intenta ganar la Grande Boucle por tercera vez consecutiva, atacó con todo en un brutal último kilómetro en la cima de Peyragudes para ganar la 17ma etapa. Pero no pudo despegarse de Vingegaard, quien dio un paso importante para proclamarse campeón de un Tour por primera vez.

Vingegaard quedó segundo el año pasado detrás de Pogacar. El danés ha exhibido un nivel formidable desde la larga en Copenhague y por enésima vez no mostró fisuras al gestionar la ruta del miércoles, una que incluyó cuatro ascensos.

Vingegaard cruzó la meta justó detrás de Pogacar. Brandon McNulty completó el podio de la etapa, 32 segundos detrás de los dos primeros.

