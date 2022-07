Yaroslava Mahuchikh consigue la plata en el Mundial de Atletismo; la dedica a Ucrania

Por Eddie Pells

EUGENE, Oregón, EU, 20 de julio (AP).- Yaroslava Mahuchikh trató de dar algo de aliento a Ucrania, su país devastado por la guerra. Lo logró el martes con una medalla de plata en el Mundial.

“Para mí, es de oro”, dijo, mientras miraba el premio imposible de imaginar hace cuatro meses, cuando huyó de los bombardeos en un viaje de tres días en automóvil.

La joven de 20 años alcanzó los 2.02 metros para conseguir una presea que hiciera juego con la de segundo lugar que consiguió en el Mundial bajo techo en marzo, poco después de escapar de Dnipro, su ciudad natal, que se había convertido en blanco de ataque por parte de Rusia.

A Mahuchikh le hizo falta un intento más para librar la altura de 2.02 metros que había alcanzado la australiana Eleanor Patterson, quien impuso su mejor marca personal y se embolsó el oro.

La ucraniana se recostó unos segundos en el colchón y se llevó las manos al rostro luego de fallar su último intento de 2.04 metros.

