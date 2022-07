Integrante del equipo de La ley y el orden es herido de bala y muere en NY

NUEVA YORK, 20 de julio (AP).- Un hombre de Nueva York que trabajaba en una locación de la serie Law & Order: Organized Crime fue herido mortalmente de bala la madrugada del martes antes de que comenzara la filmación del día.

Johnny Pizarro fue encontrado alrededor de las 5:15 horas del martes en una calle residencial de la sección de Greenpoint en Brooklyn con múltiples heridas de bala en la cabeza y la nuca, dijo la policía.

El residente de Queens de 31 años fue llevado a un hospital donde fue declarado muerto. La policía estaba investigando y no se había divulgado información sobre sospechosos o un motivo para el ataque.

Fotografías de prensa tomadas en el lugar del incidente mostraban a la policía acordonado una calle con conos para tráfico en sitios donde habría normalmente autos estacionados. Un vocero de NBC confirmó que no se estaba rodando al momento del tiroteo.

A memorial for Johnny Pizarro who was shot & killed Tuesday morning has grown in 24 hours. @DetectiveMunro @BlueLivesNYC pic.twitter.com/KcetVQuhu3

— Jeff Crianza (@NYCPDPHOTOS) July 20, 2022