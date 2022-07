Sandra Ávila, “la Reina del Pacífico”, irrumpe en el mundo de redes como ‘tiktoker’

Ciudad de México, 20 de julio (SInEmbargo).- Tras permanecer siete años alejada de la vida pública, Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como “La Reina del Pacífico”, reapareció y lo hizo en la popular plataforma de videos, TikTok, en donde ya cuenta con más de 40 mil seguidores, a quienes cuenta parte de su vida personal y de las rutinas de belleza que lleva a cabo.

La última vez que se vio públicamente a Sandra Ávila fue la noche del 7 de febrero de 2015, cuando abandonó las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 4, en Tepic, Nayarit, al quedar libre luego de que el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito revocó la sentencia de cinco años de cárcel, además de mil días de multa, que con anterioridad un Juez federal en Jalisco había dictado en su contra, por lo que también ordenó que se le dejara en libertad de manera inmediata.

El 5 de septiembre de 2014, “La Reina del Pacífico” fue declarada culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el que recibió tal condena. Sin embargo, Ávila Beltrán interpuso un recurso de apelación en contra de la sentencia, que fue revocada por dicho Tribunal bajo el argumento de que la mujer fue juzgada por el mismo delito con anterioridad en México y en Estados Unidos.

Durante varios años la mujer, de ahora 61 años de edad, fue un objetivo de la justicia de México y Estados Unidos, cuyas autoridades buscaron vincularla al narcotráfico, una acusación que no prosperó en tribunales, pese a los señalamientos y a la implementación de un operativo denominado Macel, como reseñó el periodista Julio Scherer García, en su libro La Reina del Pacífico: es la hora de contar.

Como resultado de ese operativo, el 28 de septiembre de 2007, José Patricio Patiño, Subsecretario de Seguridad Pública ofreció una conferencia de prensa en la que dio a conocer que agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR) detuvieron a Ávila Beltrán, cuando ella salía con su entonces pareja sentimental Juan Diego Espinosa Ramírez, alias “El Tigre”, un hombre de nacionalidad colombiana, de un restaurante de la cadena Vips, ubicado en la colonia San Jerónimo, en la Ciudad de México.

A “La Reina del Pacífico” se le señaló de colaborar para evitar la captura de Espinosa Ramírez, acusado de introducir varias toneladas de cocaína en 2002 al país, pero la mujer en todo momento negó las acusaciones y aseguró que su dinero era fruto de la venta de ropa. Convencida de su inocencia, el día de su captura se le vio sonriente frente a los elementos de Seguridad Pública, una escena que quedó capturada en una fotografía que circuló por los medios nacionales.

Ávila Beltrán fue procesada por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, y aunque a finales del 2010 fue absuelta por el Juzgado 18 de Distrito de Procedimiento Penales Federales en el entonces Distrito Federal, la mujer fue retenida ya que había una orden de extradición en su contra por parte de autoridades estadounidenses, lo que fue aprovechado por el Ministerio Público de la Federación, que bajo las mismas acusaciones, solicitó una orden de aprehensión en contra de Ávila Beltrán, misma que concedió un Juez federal en Jalisco el 15 de febrero de 2011.

Aunque la orden de aprehensión se cumplimentó ocho días después, el 23 de febrero del mismo año, el procedimiento contra “La Reina del Pacífico” se suspendió luego de que en agosto de 2012, la mujer fue extraditada a Estados Unidos, en donde se le acusó de delitos relacionados con el tráfico de cocaína, y tras ser juzgada en la Corte Federal para el Distrito Sur de Florida, el 25 de julio de 2013, fue declarada culpable y condenada a 70 meses de prisión.

Habían pasado sólo dos semanas desde que se dictó sentencia contra Ávila Beltrán cuando el 7 de agosto, un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco dictó orden para reaprehender a la “Reina del Pacífico”, por lo que 13 días después, el 20 de agosto, fue repatriada a México y recluida en el Centro Federal de Readaptación Social ubicado en el estado de Nayarit, con el propósito de dar continuidad al proceso penal que había en su contra, del que más tarde fue absuelta y puesta en libertad.

A “La Reina del Pacífico” la popularidad la ha acompañado casi toda la vida, al ser sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los líderes del extinto Cártel de Guadalajara, también considerado el jefe del narcotráfico en la década de los 80, al punto que ha sido inspiración de narcocorridos, e incluso, presuntamente habría inspirado al escritor español Arturo Pérez-Reverte para crear su famosa novela “La Reina del Sur”.

“La Reina del Pacífico” nació el 11 de octubre de 1960, en Mexicali, Baja California, y sus antecedentes familiares la llevaron a conocer de cerca a grandes capos de la droga en México como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, como ella misma se lo compartió a Julio Scherer:

“Yo no soy turista en el mundo del narco […] he estado allí y no tendría sentido que negara la realidad. Pero eso no me hace delincuente”, recoge el libro La Reina del Pacífico: es la hora de contar, de Scherer García, el cual reúne una serie de entrevistas en las que Ávila Beltrán confirma su cercana relación con el narcotráfico en México.