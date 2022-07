Hay funcionarios de una Alcaldía de la CdMx detrás de las amenazas: Rodolfo Montes

El periodista independiente Rodolfo Montes narró esta mañana en la conferencia del Presidente que estaba haciendo una investigación en Quintana Roo cuando recibió la amenaza. Dijo que sospechaba de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de varios funcionarios locales de la capital.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Rodolfo Montes, el periodista que esta mañana clamó por su seguridad en medio de la conferencia de prensa del Presidente en Palacio Nacional, explicó que detrás de las amenazas de muerte que ha recibido pueden estar coludidos servidores públicos de una Alcaldía de la Ciudad de México.

“Creo que no es un solo servidor público, pueden estar coludidos, coludidas, algunas también, más servidoras públicas”, comentó el reportero independiente –que ha trabajado en Proceso, Milenio, Reforma y otros medios– en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

—¿Son federales, de la Ciudad de México? —le preguntó Páez Varela.

—De la Ciudad de México.

—¿De una Alcaldía en particular?

—Es correcto.

Rodolfo Montes precisó que acudió ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador porque su mañanera “es vista por todo el mundo y seguramente Nemesio Oceguera Cervantes, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ya sabe, porque le pedí que si él está o una estructura o célula detrás de esta amenaza que me lo haga saber por el medio que quiera, sin embargo sospecho de otras personas y está ya enderezándose una carpeta de investigación ante la Feadle [Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión]”.

Montes narró esta mañana que estaba haciendo una investigación en Quintana Roo cuando recibió la amenaza. Dijo que sospechaba de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Explicó que su hija había abandonado el país y que él quería recuperar su tranquilidad. “Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como Cártel Jalisco Nueva Generación. Si el señor Nemesio Oseguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Pero sospecho de alguien más. Están ocultando a un servidor público”, comentó durante la mañanera.

En la entrevista con SinEmbargo Al Aire detalló cómo ha andado a salto de mata, desde enero a la fecha, “pero de manera muy significativa en el mes de abril comencé a detectar una suerte de halcones, como se les llama a los que vigilan movimientos para después ejecutar a alguien”.

Relató cómo el 6 de abril había una persona a bordo de un vehículo que portaba un arma 9 milímetros, de la cual se percataron elementos de la Guardia Nacional que a petición de él y a través del Mecanismo de Protección para Periodistas acudieron a su domicilio. “Me lo hicieron saber, yo tengo el video, fue un momento muy hostil entre los elementos de la Guardia Nacional, así lo refirieron ellos”.

Comentó que pese a esto el 28 de abril en una reunión con la junta de Gobierno del Mecanismo minimizaron todos los elementos de prueba que aportó y sólo le dijeron que le darían un botón de pánico más. Después de ese día, compartió, decidió salir de la Ciudad de México “para alejar el problema de mi hija”.

“Y me fui pero justo el 8 de julio trabajando para una empresa periodística en Cancún, yo ya me había llevado mis cosas con el ánimo de hacer vida en otro lado y ese día en la tarde, como a las 4 de la tarde, yo ya estaba en la casa y recibí una llamada muy violenta, muy grotesca, muy dura, y literal me dijeron: ‘Rodolfo Montes Godínez no necesito que me digas que eres tú, una persona güera, una mujer güera en la Miguel Hidalgo le puso precio a tu cabeza, ya te cargó la verga’, cuelga y de esa llamada violenta se convierte otra llamada en una llamada muy morbosa diciéndome ‘por cierto qué bien se ve vestida así tu hija entrando a su casa’, en la Ciudad de México y yo en Cancún, sentí que me iba a dar un infarto, le hice una videollamada a mi hija y estaba vestida tal cual me la describió el sujeto, en ese momento cuelgo, le pido a mi niña que no salga de casa”, relató.

Montes explicó que posteriormente recibió otra llamada del mismo sujeto, quien en un tono amable, le dijo: “‘Yo no le he faltado el respeto, soy el jefe de plaza en la Ciudad de México, del Cártel Jalisco Nueva Generación’, me dio su supuesto nombre y me dijo que yo ya iba de salida, pero que él se pasaba a retirar y solamente iban a cumplir su trabajo conmigo y no se iban a meter con mi familia si yo les daba un aporte económico, nunca me dijo una cantidad”.

Fue luego de estas llamadas que se puso en contacto con la Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez “apelando a su perfil de periodista” y con el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. “Les hice saber lo que estaba pasando e inmediatamente se pusieron en contacto con los del Mecanismo [..] y pusieron manos a la obra, me sacaron con gente escoltada, con protección federal”.

Detalló cómo a su llegada a la Ciudad de México acudió a ver a su hija y de ahí voló a Guerrero donde le informaron que el Mecanismos “no tenía cobertura”, por lo cual regresó siete días después a ver de nuevo a su hija, quien el día de ayer dejó el país.

Montes platicó que el Subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja le indicó que pudiera tratarse de una llamada de extorsión de un penal, pero el periodista detalló que la misma gente de la Secretaría de Seguridad le informó que la geolocalización de las llamadas las ubicaba en su perímetro. “El funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (que le informó esto) me dijo; ‘señor Rodolfo, es un sicario’”.

Rodolfo Montes se dijo confiado en la Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez y en el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, así como en el Presidente López Obrador, y lamentó que en el país exista “una emergencia nacional en el gremio periodístico”.