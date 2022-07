“No tienes derecho a juzgar”, dice madre de tirador de Uvalde a familia de víctima

Los oficiales también le pidieron a la familia de Garza que no interactuara con Martínez o se volvieran a aproximar a ella. “Dios los bendiga”, dijo la mamá de Salvador Ramos a las autoridades.

Los Ángeles, 20 de julio (La Opinión).- Tensos momentos se vivieron cuando la madre de Salvador Ramos, asesino de 19 niños y dos maestras de la escuela primaria Robb de Uvalde, se encontró con la familia de una de las víctimas.

Y es que los seres queridos de Amerie Jo Garza, uno de los infantes muertos en la masacre, confrontaron a la mujer que se defendió al asegurar que no tienen derecho a juzgar a su hijo.

“No tienes derecho a juzgar a mi hijo. ¡No, no lo haces! No, no lo haces. Que Dios los perdone a todos”, gritó la mujer mientras intentaba comunicarse con el 911 para solicitar apoyo policial.

En tanto, la abuelita del menor no se quedó callada y le recriminó a Adriana Martínez la nula educación que le dio al atacante. “Qué razones tenía para matar a 19 niños y dos maestras, qué razones, no tenía ni una razón (…) inocente de qué, no es inocente, no es inocente, ella lo educó así, ella sabía cómo estaba, ella sabía de las armas, no es inocente”, se escucha en el video compartido por Telemundo.

La mujer al borde del llanto reculó y ofreció disculpas para posteriormente huir del sitio a bordo de un vehículo de la policía.

“No lo hice, no lo hice, estoy cansada de que la gente venga por mí, no es mi culpa. Sé que mi hijo fue un cobarde, ¿creen que no lo sé? Lo sé, ¿no creen que estoy cargando todo esto conmigo?, ¿Creen que no lo sé? Lo sé y lo siento”.

Los oficiales también le pidieron a la familia de Garza que no interactuara con Martínez o se volvieran a aproximar a ella. “Dios los bendiga”, dijo la mamá de Salvador Ramos a las autoridades.

