Agentes detienen en Colombia a supuesto traficante de cocaína buscado en Holanda

La Haya, Holanda, 20 de julio (AP).— Un supuesto capo de la droga buscado en Holanda por su supuesta implicación en el tráfico de cocaína y la metanfetamina fue detenido en Colombia, según indicó el jueves la agencia policial de la Unión Europea, Europol.

La detención se hizo en medio de esfuerzos continuados para trastocar las redes de traficantes que llevan enormes cantidades de cocaína a Europa, a menudo a través de puertos de Holanda y Bélgica.

Las autoridades holandesas han detenido a supuestos mafiosos en los últimos años asociados a las violentas y lucrativas redes de tráfico en el país.

El detenido del martes, un ciudadano colombiano de 43 años, fue detenido en la localidad occidental de Tulua con una orden de arresto holandesa y estaba retenido a la espera de extradición. Su nombre no fue revelado.

Alleged drug baron coordinating drug production in Europe is arrested in Colombia.

The suspect was a fugitive wanted by the Netherlands who worked on behalf of Mexican drug trafficking organisations in Europe.

Press release

