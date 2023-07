La pareja que agredió a maestra en Edomex es trasladada al reclusorio por extorsión

Además de ser señalados del delito de extorsión, Jesús Adid está siendo investigado por homicidio en grado de tentativa en perjuicio de otra mujer y por su presunta participación en una banda delictiva.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).– Los padres que golpearon y amenazaron a una profesora de kínder en Cuautitlán Izcalli fueron trasladados al reclusorio por su probable intervención en el delito de extorsión, así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Laura “N”, la madre del menor, fue ingresada al reclusorio de Barrientos, mientras que Jesús Adid “N”, el padre, fue llevado al de Cuautitlán.

Además de ser señalados del delito de extorsión, Jesús Adid está siendo investigado por homicidio en grado de tentativa en perjuicio de otra mujer y por su presunta participación en una banda delictiva.

“Resultado de las indagatorias en contra del imputado, la Fiscalía estableció la probable relación de Jesús con células criminales generadoras de violencia en la zona dedicadas a la extorsión, narcomenudeo, robo con violencia, secuestro y homicidio”, informó la dependencia mexiquense.

Previo a su traslado al reclusorio de Cuautitlán, el señor Jesús Adid dijo a medios que su forma de actuar no fue la correcta, pero su hijo estaba siendo maltratado.

“Yo sé que no fueron los modos, fue la desesperación de cualquier padre, mi hijo estaba siendo maltratado”, aseguró. “Un bebe de 3 años maltratado, pidiendo audiencia con la escuela y nunca me dieron una”.

Ayer, Jesús Adid “N” y Laura “N”, fueron acusados del delito de cohecho después de que intentaran sobornar a los policías que acudieron a su domicilio.

La carpeta de investigación señala que los padres de familia habrían ofrecido cinco mil pesos a los policías ministeriales que se acercaron a ellos por la presunta agresión contra la docente, razón por la que fueron detenidos al exterior de la Fiscalía mexiquense.

La pareja acudió a la dependencia estatal para denunciar la presunta agresión que sufrió su hijo, pero a la salida un grupo de policías de investigación los cuestionó y retuvo al menor de tres años, mientras las autoridades del DIF de Cuautitlán Izcalli intervienen para determinar el entorno social del niño.

Poco después de que su esposa, Laura “N” golpeara a la maestra Brenda al interior del Colegio Frida Kahlo, Jesús Adid “N”, un supuesto camillero, dejó el plantel educativo, se subió con su familia a un BMW y en su trayecto tuvo otro conflicto con un automovilista a quien amenazó con la misma pistola con la que amagó a la profesora y la cocinera del kínder en donde estudiaba su hijo.

Las imágenes de esta otra agresión fueron dadas a conocer por el reportero Carlos Jiménez. En ellas se ve al agresor de la maestra enfrascarse en un pleito con el conductor de una camioneta blanca con la que se empareja y amenaza con su arma.

Estos dos episodios no son los únicos que ha protagonizado Jesús Adid “N”. Reportes de prensa dan cuenta de cómo al momento de haber acudido junto a su esposa —quien fue captada en el video golpeando a la docente frente a su hijo— a presentar una denuncia ante el Ministerio Público por una supuesta agresión a su hijo, ambos fueron detenidos. A este lugar, además, han acudido más presuntas víctimas de este sujeto, según ha trascendido.

Jesús Adid “N” ha sido identificado como un camillero que labora desde 2021 en el Hospital José Severiano Reyes. Según el periodista Carlos Jiménez, buscó convertirse en Policía Municipal de Ecatepec, pero su solicitud fue rechazada debido a que no cumplía con los requisitos necesarios. Asimismo el sujeto afirmaba “trabajar en la Fiscalía”, lo cual ha sido desmentido.

Entre las personas que han acusado a Jesús Adid “N” hay un hombre y una mujer que dijeron haber sido agredidos por él hace tiempo. Ambos, se informó en Milenio, han formalizado sus denuncias por intento de homicidio y ataque peligroso, y por tentativa de homicidio, respectivamente. En total, según el mismo reporte, se trata de cuatro denuncias formales en contra de este sujeto, las otras dos de la maestra y la cocinera atacadas en el Colegio Frida Kahlo.

“No es más que un peligro, ese señor no debería de estar aquí. Esta sociedad no es para este señor…Ya todo mundo lo conoce, mucha gente de la colonia habla de este mismo señor del BMW blanco y más por la agresividad de este señor”, dijo el mismo señor a SDP Noticias“.

Una de sus víctimas narró a Telediario cómo hace un mes destrozó su motoneta y lo amagó a él y a su esposa con un arma de fuego en la misma colonia en donde está la escuela. “Nos lo encontramos de frente porque la calle es de doble sentido, porque la otra está afectada, me echa la luz y le gritamos, ‘oye, es doble sentido’, me mienta la madre, me saca la pistola, nos damos la vuelta nosotros, porque se espantó mi esposa y nos empieza a corretear”.

La misma información a la que tuvo acceso el medio Telediario refiere que en 2020 Jesús Adid “N” golpeó a una madre y sus dos hijas, quienes aunque lo denunciaron tuvieron que cambiar su domicilio por lo mismo. Sin embargo, en 2022 se encontró con una de ellas y la agredió de nueva cuenta y, de acuerdo con el mismo reporte, el pasado 30 de junio trató de asesinarla.

“Ella ha sufrido violencia. Incluso ya hubo una tentativa de feminicidio, esa es la palabra, de la cual pudo salir bien librada nuestra representada”, refirió ​​Adrei Uribe, abogado de la víctima, en entrevista para Telediario. “Se animó a denunciar el día de hoy al ver en las noticias, porque esto ya se volvió muy mediático, la cuestión del agresor Jesús, ella tomó la decisión”.

La maestra Brenda señaló a la prensa que los padres acudieron a reclamar por una supuesta quemadura en el brazo del pequeño. “Me hincaron frente al niño para pedirle perdón de rodillas y el niño sólo se reía, eso es algo que me duele muchísimo porque con el niño nunca se tuvo jamás un inconveniente. El niño se entregó el día viernes en perfecto estado, con la mamá nunca se tuvo alguna situación, incluso yo el viernes le di una información acerca de un curso de verano, no hubo ningún problema, y el día lunes llegaron con esa actitud prepotente”.