Adán critica a Fox: “es un desvergonzado”; Ebrard se deslinda de pintas en bardas

Sheinbaum se reunió con representantes de cooperativas de pescadores en Los Cabos; “no dudaría de que haya prácticas incorrectas en alguno de mis compañeros”, dijo Noroña sobre posible acarreo.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- La y los aspirantes presidenciales continuaron este jueves con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda de ser coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, puesto que desembocará en la candidatura presidencial para 2024.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

SHEINBAUM SE REUNE CON COOPERATIVAS DE PESCADORES EN BCS

La aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió este jueves con representates de cooperativas de pescadores en Los Cabos, Baja California Sur.

La exmandataria capitalina señaló que le platicaron las problemáticas que enfrentan al encontrarse en una Área Natural Protegida.

“Es importante que todos conozcamos la riqueza natural de nuestro país y que sepamos que es importante turísticamente, esta es una zona que ha crecido 16 por ciento en población, hay un desarrollo muy grande”, comentó.

Enfatizó que la riqueza que se genera en Los Cabos tiene que ser distribuida, ya que destacó la importancia de evitar la pobreza en una zona rica del país.

“Estamos escuchando la riqueza biológica y las necesidades de quienes se dedican a trabajar aquí. Queremos que la riqueza genere bienestar: es el objetivo de la Cuarta Transformación”, añadió.

Dicha reunión fue acompañada por una visita al Arco de Cabo San Lucas, donde resaltó que aquella zona cuenta con aguas ricas en minerales ante la conjunción de corrientes marítimas del norte y del sur, por lo que desencadenan toda la productividad primaria y la producción de fitoplancton.

Visité, acompañada de representantes de cooperativas y el biólogo Carlos Narro, el Arco del Cabo San Lucas y me plantearon la importancia de conservar la biodiversidad y al mismo tiempo mejorar el bienestar de los pescadores. Seguimos levantando los Sentimientos de la Nación. pic.twitter.com/HwfYNo1HYZ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 20, 2023

“De ahí [viene] la gran cadena de diversidad y biodiversidad, y la gran cantidad de especies que percibimos”, agregó.

EBRARD SE DESLINA DE BARDAS Y ESPECTACULARES

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón se deslindó de la publicidad colocada en distintos puntos del país con su imagen y con fines de promoción durante el proceso interno de Morena y sus partidos aliados.

Durante su visita a Guadalajara, Jalisco, el exsecretario aseguró que él no ha mandado a colocar los espectaculares o a pintar las bardas con su imagen.

“Las bardas y los espectaculares no son algo que yo mande que pongan: no le puedo decir a la gente que no pongan bardas”, declaró.

Además de asegurar que la pinta de bardas no es una práctica ilegal, también señaló que su promoción ha sido menor que la de sus contrincantes, como son los casos de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

El tema de la publicidad de los precandidatos de la izquierda ha sido mencionado reiteradamente, tanto por parte de algunos de los que aspiran a figurar en la boleta electoral en 2024; así como otros actores políticos.

Guadalajara esta mañana, sonrían todo va a estar bien !! pic.twitter.com/UPwYgfFOMG — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 20, 2023

“[El dinero de los espectaculares] Puede ser de ellos o de sus simpatizantes. [Pero] No, no es correcto”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina del pasado 11 de julio.

“Yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad, con el gasto excesivo. Nosotros hacemos trabajo, casa por casa. Yo empecé subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa”, recordó el mandatario mexicano.

“Van a hacer lo que está haciendo Claudio X. González. No sé si están contratando, pero si lo están haciendo, yo creo que no estarían actuando considerablemente”, dijo.

Asimismo, López Obrador afirmó que la manera más eficaz de ganar votos es ir casa por casa porque se conoce a la gente y sus necesidades.

Por otro lado, criticó la labor de las y los publicistas, ya que consideró que no conocen las comunidades de México y que con propaganda ya no se ganan las elecciones.

FOX ES UN “DESVERGONZADO” QUE NUNCA QUISO AL PUEBLO, ASEGURA ADÁN

Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, aseguró que el expresidente Vicente Fox Quesada es un “desvergonzado” luego de que dijera que debían de quitarse los programas sociales y devolverle su pensión por su cargo.

🔴 #AlMomento

¡Atlacomulco a gusto! Encabeza @adan_augusto López Hernández una Asamblea Informativa en Atlacomulco de Fabela, Estado de México. pic.twitter.com/z415pbdKzR — Al Momento 4T (@Almomento4T) July 20, 2023

Durante su gira en el Estado de México, el exsecretario de Gobernación dijo que el expresidente es un “desvergonzado” y que “llora como plañidera” por pedir el regreso de la pensión a expresidentes y que se eliminen los programas sociales y la pensión universal para adultos mayores.

Además, destacó la importancia de los apoyos a adultos mayores, los cuales dijo que seguirán. Además, señaló a Fox por ser alguien que “nunca quiso” al pueblo mexicano.

“Esto es lo que quiere el pueblo, que el pueblo decide, que lo escuche bien ese señor Fox: aquí manda el pueblo, no tienen vergüenza, es un zángano, no quiere al pueblo, nunca lo quiso”, dijo luego de hacer una consulta a mano alzada durante una asamblea informativa.

El cinismo de Vicente Fox desnudó a la oposición: por si no fuera suficiente con pedir que se acabe la pensión que dignifica la vida de millones de adultos mayores, se atrevió a exigir que “le devolvamos” su pensión multimillonaria. Hoy hicimos una consulta a mano alzada en el… pic.twitter.com/ot3wROwSMk — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 20, 2023

Vicente Fox pidió que en caso de que la panista Xóchitl Gálvez Ruiz llegue a la Presidencia de México en 2024, se quiten los programas sociales y que le devuelvan la pensión que le correspondía por ser exmandatario, pues ha “batallado económicamente”.

En una entrevista con el periodista Fernando del Collado para el programa “Tragaluz” del canal de YouTube de Latinus, llamó a la posible candidata del Frente Amplio por México -que conjunta a los partidos PAN, PRI y PRD- a quite los programas sociales, la mayoría de ellos impulsados por la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Ojalá y Xóchitl [Gálvez] nos cumpla de que los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó de que estén recibiendo programas sociales: ‘¡A trabajar cabrones!’, como dice Xóchitl”, citó Fox Quesada.

Además, compartió las dificultados económicas que ha enfrentado ante la cancelación de su pensión como expresidente y refirió que ese derecho “sin duda” debe ser restituido.

Este el pensamiento de derecha de Xóchitl Gálvez y Vicente Fox: “Ojalá Xóchitl cubra eso, de que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. !A trabajar cabrones como dice Xóchitl! ”

RT👇pic.twitter.com/4070KoQb0E — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) July 19, 2023

“[Estoy] Batallando para sobrevivir económicamente, sí me ha costado trabajo. La pérdida de la pensión, la pérdida de los apoyos de talento y de recurso humano, y la pérdida de los seguros. El seguro de gastos médicos mayores anda en 100 mil pesos mensuales a mi edad, y tengo que pagarlo yo”, se quejó el panista.

“Los presidentes deben tener tranquilidad, los expresidentes igual, sucede en todo el mundo. No hay que mandarlos a la hoguera porque se portan mal”, agregó en la conversación con el medio.

MONREAL CONTINUARÁ EN MORENA PESE A RESULTADO DE ENCUESTA

El Senador morenista Ricardo Monreal Ávila aseguró que, sea cual sea el resultado del proceso interno del partido para designar a su candidato presidencial, él se mantendrá en el movimiento.

“Ahí voy a seguir, con Morena, ahí voy a mantenerme. No pasa nada si defender la Constitución, defender tu honor, tu criterio, tu autonomía te lleva a que tengas algunos improperios”, dijo durante un evento en Tampico, Tamaulipas.

Además, luego de que Ebrard y Sheinbaum se invitaran mutuamente a formar parte de sus respectivos gabinetes si resultaran victoriosos, Monreal dijo que no adelantaría a ofrecer un cargo hasta que termine el proceso de Morena y sus partidos aliados.

Conferencia de prensa en Tampico, Tamaulipas. pic.twitter.com/TIrjjSfwkv — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 20, 2023

“No quiero asumir actitudes de desplantes, ni tampoco actitudes de sobrada posibilidad política, conozco mi realidad y estoy luchando con seriedad remontar y dar la sorpresa en esta elección indirecta”, añadió.

NOROÑA ASEGURA QUE HAY ACARREO EN EVENTOS DE ASPIRANTES

Aunque reconoce que los lineamientos del Consejo Nacional de Morena no prevén ninguna sanción ante prácticas “incorrectas” como podría ser el acarreo o la colocación de múltiples espectaculares, para el aspirante a la candidatura por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, se trata de acciones que la gente está observando y no precisamente aprobando.

“Los espectaculares no los está viendo bien la gente, el tipo de prácticas que tanto hemos combatido pues también la gente las cuestiona, las repudia”, respondió a pregunta sobre los acarreos que se han presentado durante las visitas de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López.

Noroña agregó que en su posición como uno de los precandidatos, ha denunciado este tipo de prácticas “desiguales” ante el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ya que uno de los indicadores que tiene para demostrarlo son los gastos de campaña, pues tanto él como Ricardo Monreal son los que han reportado los montos mayores, cuando los eventos de los otros tres precandidatos son más numerosos, lo cual implicaría mayores costos en logística.

Buena cobertura en San Luis Potosí. pic.twitter.com/6givznRz20 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 20, 2023

“Mis compañeros son ahorrativos como el demonio, a unos les aparecen los espectaculares, a otros les aparece la gente, a otros les aparecen las sillas, a otros les aparece el sonido […], estos cabrones tienen muchos enamorados y simpatizantes secretos, el 80 por ciento de los eventos, y ellos dicen que traen menos gasto y traen eventos más numerosos”, señaló.

No obstante, Fernández Noroña justificó el traslado de personas que genuinamente quieren acudir a un evento “cuando la llevas a huevo, que no quiere ir”, lo cual dijo no debería ser llamado como acarreo, aunque señaló que “no dudaría de que haya prácticas incorrectas en alguno de mis compañeros”.

— Con información de Pulso