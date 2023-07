Noel Gallagher estrena “Open The Door, See What You Find” a meses del Corona Capital

A “Open The Door, See What You Find” le siguen los singles “Pretty Boy”, “Easy Now” y “Council Skies”.

Ciudad de México, 20 de Julio (SinEmbargo).- Noel Gallagher’s High Flying Birds estrenó “Open The Door, See What You Find”, el nuevo sencillo de su más reciente producción discográfica titulada “Council Skies”.

Junto al lanzamiento del tema, el mayor de los Gallagher estrenó el videoclip del sencillo, en el que invita al oyente a recapitular lo que ha hecho en su vida.

“Hay mucha alegría en este tema. Líricamente, la premisa es que en un momento determinado de tu vida te miras en un espejo y ves todo lo que has sido y todo lo que vas a ser. Y se trata de ser feliz con eso. Ser feliz con el lugar que ocupas en la vida, con quién eres y hacia dónde vas. La vida es buena”, compartió el artista británico en un comunicado de prensa.

A "Open The Door, See What You Find" le siguen los singles "Pretty Boy", "Easy Now" y "Council Skies".

“Council Skies”, producido por Noel y Paul “Strangeboy” Stacey, es el cuarto álbum de estudio de Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Noel Gallagher’s High Flying Birds se presentará el próximo 19 de noviembre en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez con motivo de la décimo tercera edición del festival Corona Capital.