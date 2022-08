Alejandro Moreno recluta a exgobernadores y funcionarios cuestionados... igual que él

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, reclutó a exgobernadores, un exfuncionario de primer nivel y a jóvenes priistas en las filas de la dirigencia del partido mientras enfrenta acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito que considera una “persecución política”, aunque algunos de los reclutados también han sido señalados por probable corrupción durante sus gestiones.

“Su dirigencia ha sido fallida y envuelta en una serie de escándalos relacionados con su actividad particular donde nada tiene que ver el partido, sin embargo, dañan y lastiman el prestigio frente a la opinión de la ciudadanía en el país; y no solo dañan al partido, sino a la alianza electoral”, dijo en entrevista José Encarnación, representante de la corriente interna de opinión del PRI, que impulsa la renovación anticipada de la dirigencia antes de agosto de 2023 para, expuso, tener tiempo de prepararse para las presidenciales, ya que en junio de este año, bajo la dirección de “Alito”, de 21 estados en juego, no se ganó en 20 y se dejó de gobernar en diez.