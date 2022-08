Meteorólogos emiten aviso por tormenta tropical en la frontera de Texas con México

MIAMI, 20 de agosto (AP).— Los meteorólogos emitieron avisos de tormenta tropical para una franja de la costa del sur de Texas y del noreste de México debido a pronósticos de que una perturbación en el mar se convertirá en tormenta tropical en las próximas horas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) indicó que un avión cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea halló vientos máximos sostenidos de cerca de 55 kilómetros por hora (35 millas por hora), con ráfagas más intensas, en el sistema. La perturbación se ubica en el Golfo de México, a unos 640 kilómetros (400 millas) al sur-sureste de la desembocadura del Río Bravo.

Here are the 10 PM CDT August 19 Key Messages for Potential Tropical Cyclone #Four . https://t.co/BaIUKF1uii pic.twitter.com/6D0639N1la

El NHC indicó que se prevé que la perturbación se fortalezca lentamente y se convierta en tormenta tropical en algún momento del sábado. Dijo que el sistema se desplaza en dirección noroeste a 22 km/h (14 mph) y se pronostica que tocará tierra en el noreste de México el fin de semana.

El Gobierno de México emitió un aviso preventivo para su litoral en el Golfo de México, desde Boca de Catán hacia el norte hasta la desembocadura del Río Bravo. También hay una alerta de tormenta tropical para la costa del sur de Texas, desde Port Mansfield hasta el Río Bravo.

Potential Tropical Cyclone #Four Advisory 2A: Heavy Rains Could Cause Life-Threatening Flash Floods Across Portions of South Texas and Northeastern Mexico Through Tonight. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 20, 2022