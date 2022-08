Patrulla Fronteriza detiene 150 migrantes en tráiler estacionado en Walmart de Texas

Por Gustavo Rangel

DEL RÍO, 20 de agosto (LaOpinión).– La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos anunció que 150 migrantes viajaban hacinados en un tráiler que fue detenido cerca de la frontera en Del Río, Texas.

Un total de 37 personas se encuentran bajo custodia y decenas están siendo procesadas.

La Patrulla Fronteriza informó que el tráiler fue detenido en el estacionamiento de un supermercado Walmart con 150 personas en el interior, incluyendo una familia con un niño.

El incidente ocurrió este miércoles, según informaron las autoridades.

Coordinated efforts of Del Rio Sector & the Government of Mexico an 18-Wheeler carrying 150 migrants traveling towards the U.S. was successfully interdicted.

This has proven to be a deadly tactic that smugglers use.

Luckily no one in this large group needed medical assistance. pic.twitter.com/gDMD1ZLiST

— Chief Patrol Agent Jason D. Owens (@USBPChiefDRT) August 17, 2022