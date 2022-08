VIDEO: Al menos 10 personas mueren durante ataque extremista en un hotel de Somalia

Por Omar Faruk

MOGADISCIO, Somalia (AP).— Al menos 10 personas murieron en un ataque de extremistas islámicos contra un hotel en la capital de Somalia el viernes por la noche, dijeron la policía y testigos.

Varias personas resultaron heridas y las fuerzas de seguridad rescataron a muchos, incluidos niños, de la escena del ataque en el Hotel Hayat de Mogadiscio, indicaron las fuentes.

El ataque comenzó con explosiones afuera del hotel antes de que hombres armados ingresaran al edificio.

Todavía se podían escuchar disparos el sábado temprano, mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener a los últimos hombres armados, que se creía que estaban escondidos en el hotel. No estaba claro cuántos militantes permanecían en el último piso del hotel.

Al-Shabaab militants stormed #HayatHotel more than 18 hours ago. Government security forces are fighting their way hard to end the siege in a tough battle. At least 15 people have been killed in the attack. #Mogadishu

(Anonymous witness video). pic.twitter.com/ur9st3Qh2H

— Harun Maruf (@HarunMaruf) August 20, 2022