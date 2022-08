Quadri visita tumba de Porfirio Díaz en Francia; “en 2024 lo repatriaremos”, promete

El tuit del Diputado del PAN causó revuelo en las redes sociales, entre opiniones a favor y en contra de regresar los restos de Porfirio Díaz.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El exaspirante a la presidencia en 2012 y actual Diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, compartió una imagen en redes sociales a modo de homenaje junto a la tumba del expresidente Porfirio Díaz, en el cementerio de Montparnasse, en París.

“Rindiendo homenaje al gran Porfirio Díaz, cementerio Montparnasse, Paris. En 2024 lo repatriaremos…”, tuiteó el excandidato.

La publicación, que reflejó los deseos de Quadri por que los restos de Díaz reposen en territorio nacional, generó toda clase de reacciones por parte de los internautas.

Rindiendo homenaje al gran Porfirio Díaz, cementerio Montparnasse, Paris. En 2024 lo repatriaremos… pic.twitter.com/HVZ8NqKpYS — Gabriel Quadri (@g_quadri) August 20, 2022

“Quitemos la idea de nuestra cabeza de que hubo héroes y villanos en la historia de México. Siempre fueron, han sido y seguirán siendo solamente personas defendiendo sus propios intereses”, escribió uno, y continuó: “En el caso de Don Porfirio Díaz, si, hizo algunas cosas buenas, pero no tantas, así que no hay que adorarlo, sólo fue un personaje más de la historia de México. El quería a México, pero México no lo quería a él”.

Uno más compartió su inconformidad: “Hay broncas realmente importantes que atacar en el país! Creo que nos vale madres donde esté Porfirio Díaz!! Nos importa el desempleo, delincuencia, el desabasto de medicamentos, corrupción de los políticos, el saqueo a las arcas de México, etc”.

A favor de la propuesta, otro expresó: “Será una acción llena de justicia y gratitud. Los mexicanos hemos sido ingratos con aquellos hombres que han ayudado a definir el gran país que tenemos. Otro de ellos es el gran Hernán Cortés, a quién tenemos sin darle el lugar que le corresponde”.

El pasado 28 de julio, el Diputado federal del PAN prometió que, si gana las elecciones presidenciales de 2024, venderá Petróleos Mexicanos (Pemex).

Desde su cuenta oficial de Twitter, Quadri expuso que dicha transacción tendrá como motivo la liberación de México “de la onerosa carga que representa” Pemex.

Asimismo, sostuvo que la renta petrolera se obtendrá a través de regalías e impuestos pagados por empresas petroleras del sector privado.

El 27 de julio, desde la misma red social, expresó su interés por contender por la presidencia en las próximas elecciones de 2024 bajo la representación de la oposición.

“Seré candidato en 2024: SEGURIDAD Y PROGRESO. En contexto de reconstrucción nacional, combate eficaz al crimen, más inversión privada y pública, desarrollo económico y empleo, estado de derecho, cobertura y calidad en salud y educación, sostenibilidad ambiental, y anticorrupción”, escribió.

Seré candidato en 2024: SEGURIDAD Y PROGRESO. En contexto de reconstrucción nacional, combate eficaz al crimen, más inversión privada y pública, desarrollo económico y empleo, estado de derecho, cobertura y calidad en salud y educación, sostenibilidad ambiental, y anticorrupción. — Gabriel Quadri (@g_quadri) July 27, 2022

De igual manera, en dicha cuenta ha aprovechado para presentar algunas de sus propuestas, destacando la autonomía del Instituto Politécnico Nacional (IPN); así como su enfoque prioritario a la educación e investigación.

Educación, ciencia y tecnología serán prioritarias en 2024: Matemáticas, inglés, sistemas informáticos, ciencia dura, innovación tecnológica, alianza con sector privado, más becas al extranjero, autonomía al IPN y a Centros de Investigación, calidad y excelencia, más SNI… — Gabriel Quadri (@g_quadri) July 28, 2022

Sus intenciones de contender nuevamente a la Presidencia de la República las dio a conocer desde marzo, cuando tuiteó: “Le he manifestado a nuestro presidente del PAN, Marko Cortés, mi deseo de participar en el proceso para definir la candidatura presidencial de la oposición para el 2024”.

Luego de poco más de 30 años en el poder, el mandato del general Porfirio Díaz Mori llegó a su fin en medio de la primera revolución social y armada de América Latina del siglo XX.

El 25 de mayo de 1911, de conformidad con los acuerdos de Ciudad Juárez, el hasta entonces Presidente presentó su renuncia y seis días después, el 31 de mayo, partió al exilio en Francia desde el puerto de Veracruz.