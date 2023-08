“Este disco es, hasta ahorita, la mejor versión de mí”: DannyLux sobre “DELUX”

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El pasado 18 de agosto, el músico México-Americano Daniel Balderrama, mejor conocido como DannyLux, publicó “DLUX”, su más reciente material discográfico al que describe como “su mejor versión”.

Luego de la exitosa presentación que tuvo en el Lunario del Auditorio Nacional, DannyLux ofreció a sus fans un álbum compuesto por 17 temas inéditos, del que ya se había dado a conocer “Zafiro” ft. Pablo Hurtado de Camila, entre los que se encuentran ocho colaboraciones de ensueño.

“Todo este disco es, hasta ahorita, la mejor versión de mí, como que realmente puedes ver la evolución desde que empecé hasta ahorita. Este disco tiene de todo y me enfoqué en cada canción, me esforcé en cada canción y le metí tantas emociones”, comentó sobre “DLUX” el músico durante una platica con SinEmbargo.

El joven exponente del regional mexicano no temió al entregar un material en el que se mezclan diversos géneros en canciones que claramente no sólo hablan de amor sino también de desamor.

Además de Pablo Hurtado, en “DLUX” se pueden escuchar las voces de Gabito Ballesteros, Eslabón Armado, Yami Safdie, Jordyn Shellhart, Melvin War, Cuco y Maye, una mezcolanza que logra ofrecer un sonido mucho más ambicioso dentro del estilo sierreño de DannyLux.

“Lo que me gusta de este disco es que las canciones no llevan un orden ni nada, son totalmente diferentes todas y pues sí, en eso me quería enfocar, en que cada canción fuera perfecta pero a su forma y por eso me enfocaba mucho en la letra, pero también las melodías y en la música”, explicó.