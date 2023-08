Sandra Cuevas cambia de planes según acomode a quien realmente sirve: ella misma

Este año Sandra Cuevas anunció que dejaría la política, pero en los últimos meses ha ido entre la decisión de reelegirse como Alcaldesa de Cuauhtémoc, liderar la Secretaría de Seguridad capitalina o gobernar la Ciudad de México. Lo cierto es que su paso por la política ha estado marcado por contradicciones y polémicas.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– “La política mexicana es un asco. El 80 por ciento se dedica a hacer puro alboroto y chismerío y a mí eso no me gusta; a mí me gusta trabajar […] No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo en la Alcaldía Cuauhtémoc, luego me voy a retirar”, afirmó la Alcaldesa Sandra Cuevas Nieves en febrero en una entrevista, pero hace unos días confirmó su intención de contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esta no es la primera vez que sus discursos y acciones se contradicen.

En los últimos meses, Cuevas Nieves no sólo dijo estar dispuesta a reelegirse, a encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y luego la capital, también pasó de defender la alianza del PAN-PRI-PRD a amenazar un rompimiento; recientemente también mostró su apoyo a la agenda antiderechos que promueven personajes de la política en Estados Unidos, aún cuando llegó al poder respaldada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se dice de izquierda, y pese que hasta hace un tiempo compartía sus lecturas de los discursos de Fidel Castro y posaba alegre junto a la figura del revolucionario argentino Ernesto “El Che” Guevara.

Además, sus casi dos años de administración se caracterizan por la opacidad, pese a prometer un Gobierno transparente, y por señalamientos de falta de tolerancia aunque ha asegurado estar dispuesta al diálogo.

Sobre sus intereses políticos, ya desde julio Cuevas Nieves dejó ver que rompería su palabra, pues planteó en conferencia que le interesa encabezar la Secretaría de Seguridad Ciudadana local en la gestión que se renovará en 2024, y no lo ha descartado. “También me gusta [la idea de ser Secretaria de Seguridad], siempre hay que tener el plan a, b y c, ese es el plan b”, dijo a Milenio esta semana.

Sandra Cuevas asumió el cargo de Alcaldesa en octubre de 2021 respaldada por la alianza opositora, aunque antes había buscado la candidatura por Morena. Todavía en 2020, la extrabajadora de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hacía público su apoyo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, a quien se refería como “el mejor” Presidente en la historia del país. Sin embargo, las diferencias con el partido guinda, particularmente con la exjefa de Gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, marcaron su gestión desde el comienzo.

A ello se suma la falta de información pública sobre los gastos de su Gobierno en rubros como publicidad oficial, aunque su imagen se ha promocionado en diversos medios, formatos y puntos de Cuauhtémoc; además, la funcionaria no transparenta cuánto cuestan los viajes internacionales en representación de la Alcaldía y en sus declaraciones patrimoniales varía la información sobre los bienes adquiridos desde antes de ser mandataria –entre los que destacan colecciones de arte por las que pagó más de un millón de pesos–, tampoco detalla los ingresos que tiene como dueña de la productora de eventos masivos Danika Producciones y una galería de arte.

En su primer discurso como Alcaldesa, Sandra Cuevas llamó a los partidos de la alianza Va por México a seguir su gestión para corroborar la transparencia con la que trabajaría. “Invito a los diferentes partidos políticos, y no quiero decir colores, a que hagan sus gobiernos espejos; háganlo. Vigilen lo que hacemos porque lo único de lo que se van a dar cuenta es que haremos el mejor gobierno de la Ciudad de México”, expresó el 1 de octubre de 2021, lo que contrasta con la falta de datos tanto en el portal de transparencia de la demarcación, como en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Pero la manera de dirigirse a los partidos opositores cambió desde inicios de mes, cuando les advirtió que ella puede reelegirse o nombrar a un “sucesor” si decidiera no competir en 2024. En un mensaje a medios el 4 de agosto les advirtió: “si no quieren que la Alianza se rompa, respeten a la Alcaldesa Sandra Cuevas. Respeten, porque yo respeto sus demarcaciones, la autoridad de los presidentes nacionales, de los presidentes de la ciudad de México, de los diputados, de los alcaldes y he demostrado ser la verdadera oposición de la Ciudad de México”.

La Alcaldesa mencionó esta semana que si bien espera que algún partido respalde su candidatura, no piensa seguir sus reglas. “A veces te ponen cuotas, te piden que debes cumplir con cierta cantidad de dinero mensualmente, o con direcciones generales, o que tengas que cumplir con lo que ellos te solicitan para que te puedan dar la candidatura. Cuando eso ocurre entonces ya estás trabajando para el partido político, para los interés del partido”, expuso en entrevista con Milenio, recordó que el PRD “está por desaparecer”, y le pidió a la alianza opositora analizar el perfil que impulsarán en la contienda por la Ciudad de México. “Que también sean objetivos, ¿qué es lo que trae cada quien y por qué exiges?”, les dijo.

Los señalamientos de Sandra Cuevas destacan porque apenas a finales de julio viajó a Washington para reunirse con líderes de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y exfuncionarios en las administraciones de George Bush y Donald Trump que abrazan la agenda antiabortista y contra los derechos LGTBIQ+, los simpatizantes de este grupo de ultraderecha tanto en México como Estados Unidos pretenden impulsar a Eduardo Verástegui para las elecciones federales de 2024, el productor apela al sector más conservador del país para buscar la Presidencia de México.

Productiva jornada en la Cumbre Internacional Contra la Trata de Personas en #WashingtonDC. Intercambiando ideas, opiniones y proyectos que ayuden a cada zona a conformar un frente común para poder combatir esta problemática mundial. #SCA pic.twitter.com/ZsuJXm7c0f — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) July 28, 2023

Este viaje no sólo destaca porque deja claras las simpatías de la Alcaldesa con la ultraderecha después de llegar al poder respaldada por el PRD, heredero del registro del Partido Comunista Mexicano, también es relevante porque no ha informado cuánto costó asistir al encuentro. Lo mismo pasó durante el primer semestre de 2023, pues la demarcación reportó en la PNT que no se generó ninguna información acerca de gastos por concepto de viáticos y representación, aun cuando, en marzo, Cuevas Nieves visitó Uruguay para reunirse con el expresidente José Mujica.

Sobre este viaje, la Alcaldía reconoció como respuesta a la solicitud de información con el folio 092074323001066 que Cuevas Nieves avisó al Congreso local que se ausentaría el viernes 24 de marzo, pero estuvo fuera de México desde ese día y hasta el 26 de marzo; la demarcación tampoco respondió si le descontó parte de su sueldo a la mandataria por la ausencia, ni aclaró quién pagó el viaje, pues el área de Finanzas de la Alcaldía dijo que no encontró registros de gastos.

Además, el 12 de junio publicó fotografías en sus redes sociales de un viaje a Estados Unidos a donde, dijo, acudió en representación de la Alcaldía al parque “Collins” para la inauguración de un busto de Benito Juárez donado por el artista Fernando Andriacci y que fue entregado a la ciudad de Miami Beach.

Cuevas Nieves compró tres litografías y tres óleos de Andriacci en 2016 por los que, junto a dos esculturas de otro artista, pagó más de un millón de pesos. Además, el artista oaxaqueño donó una escultura para el Jardín Ramón López Velarde que se inauguró este año en Cuauhtémoc.

Tuve el honor de representar a la Alcaldía #Cuauhtémoc, acompañando al @ConsulMexMia @JchaitA en la develación del busto de Benito Juárez, en Miami, Florida. Obra del Mtro. @andriaccioax, artista que contribuyó con una escultura en el recién inaugurado #JardínRamónLópezVelarde. pic.twitter.com/CUZcT4VyDT — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) June 13, 2023

En 2022, los dos primeros trimestres del año, la Alcaldía informó que no se generaron gastos por viáticos y representación, mientras que de julio a diciembre informaron que “no se generó información”, aún cuando el martes 13 de diciembre la Alcaldesa compartió en sus redes fotografías de su visita a la Casa del Migrante en Tijuana, Baja California, la cual justificó con el aumento de la migración en la capital que impacta a la alcaldía. Por otra parte, en el último trimestre de 2021tampoco se reportaron gastos.

1.- En 2022 la migración en la #CDMX creció 300% afectando a la alcaldía #Cuauhtémoc, por ello hoy visité la Casa del Migrante en #Tijuana y desde aquí exhortar a los gobiernos a unir esfuerzos para crear alternativas a esta problemática social. #SandraCuevasAlcaldesa pic.twitter.com/0CxPd2lWAc — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) December 14, 2022

BIENES DE CUEVAS Y EL ARTE

En las últimas declaraciones patrimoniales de Sandra Cuevas también se observan contradicciones, pues aunque en su biografía publicada en el sitio web de la Alcaldía Cuauhtémoc reconoce ser dueña de las galería de arte 11:11 y de la productora de eventos masivos llamada Danika Producciones, la funcionaria no reporta cuánto gana por concepto de “otros ingresos” distintos a su sueldo como Alcaldesa.

Aunado a ello, en la declaración publicada en 2021 sólo informó de un departamento de 66 metros cuadrados que compró en marzo de 2012 mediante un crédito y costó 564 mil pesos, pero fue hasta las de 2022 y 2023 que reportó contar con varias pinturas, esculturas y litografías que compró desde enero de 2016 por un total millón 530 mil pesos.

De acuerdo con los datos disponibles, en 2022 Cuevas Nievas declaró por primera vez en la sección de “bienes muebles” la compra de contado que hizo el 1 de enero de 2016 de dos esculturas Pedro Fiedeberg, tres litografías y tres óleos de Fernando Andriacci por los que pagó un millón 200 mil pesos.

El mismo día compró una obra al óleo de tela de Francisco Toledo por la que pagó de contado 250 mil pesos, y otros 30 mil pesos de una obra al acrílico de Leonardo Nierman. Mientras que el 16 de enero de 2016 pagó 50 mil pesos por una litografía de Gustavo Montoya.

Esta inversión en el arte contrasta con la decisión que tomó el año pasado al borrar murales de mercado de la demarcación, así como los rótulos en cada puesto ambulante para sustituir el arte popular por pintura blanca e imponer un logotipo gris de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Estas decisiones, sumadas a la prohibición de sonideros en el Kiosco Morisco de Santa María de la Ribera, a donde adultos mayores acudían cada fin de semana a bailar, han sido calificadas por activistas como “actos de limpieza social”. Así lo expresó Victoria Samano, fundadora de la organización Lleca- Escuchando la Calle durante una protesta en julio donde denunció con un grupo de personas que personal de la Alcaldía violenta los derechos humanos de personas que viven en situación de calle.

En una de sus primeras entrevistas como Alcaldesa, Sandra Cuevas dejó claro lo que opina de las personas con menos recursos en una polémica declaración:

“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres. No les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen”, dijo. Aunque meses después, en febrero de 2022, lanzó desde el balcón de la Alcaldía pelotas de plástico con billetes pegados de 500 pesos para personas que le brindaron su apoyo porque a la misma hora estaba convocada una manifestación en su contra.

Frente a sus acarreados, la alcaldesa Sandra Cuevas arroja desde el balcón pelotas de plástico con billetes de 500 pesos pegados. Sí, los mismos que dicen que “AMLO regala dinero a los pobres”. pic.twitter.com/cB70b7Tqg2 — Abraham Mendieta (@abrahamendieta) March 1, 2022

GASTA EN PUBLICIDAD SIN TRANSPARENCIA

En el rubro de gastos por publicidad oficial, la Alcaldía Cuauhtémoc no transparenta toda la información. En 2022, su Gobierno sólo informó de contratos obtenidos en el primer y segundo trimestre del año, sin detallar cuánto pagaron por cada uno, además, los enlaces colocados en la PNT para consultarlos no funcionan.

De lo que sí informó la demarcación fue de ocho contratos firmados el 18 de agosto, uno para pagar fajillas vehiculares, otro para “fajillas alto mediano riesgo”, dos contratos de publicidad fueron para señalización del área de atención ciudadana, y los cuatro restantes sobre “adquisición de bienes y/o prestación de servicios de impresión de diversos materiales y/o otros servicios”, sólo para estos últimos se invirtieron 674 mil 546 pesos.

Sin embargo, la Alcaldía no publicó en la PNT información detallada sobre cuánto pagó por los anuncios que ese años promocionaron en edificios y distintos puntos de la demarcación el primer informe de Gobierno de Sandra Cuevas con su rostro; fue sólo a través de la solicitud de transparencia con el folio 092074322002637 que la Alcaldía informó del gasto de 449 mil 404 pesos, pero no detalló cuántos anuncios se colocaron.

En lo que va de 2023, la demarcación Cuauhtémoc ha informado de la firma de cinco contratos, cada uno por 461 mil 216 pesos, para pagar “boletos para sanitarios en mercados y otros espacios públicos”, así como tarjetas de control de asistencia. Al igual que en años anteriores, los enlaces para saber más sobre ellos están rotos.

Con estas contradicciones como antecedentes, la Alcaldesa Cuevas Nieves buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024. “Vamos a ver quién abre la puerta”, ha dicho sobre el o los partidos que podrían apoyarla.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.