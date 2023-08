La muralista Paola Delfín plasma la cultura mexicana en una botella edición especial

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- México es un país vibrante, lleno de color, música, historia, rica gastronomía y mucho arte, aspectos que la muralista mexicana Paola Delfín tuvo muy presentes al diseñar la edición especial de Johnnie Walker, una botella de cerámica pintada con la tecnología AIR-INK que captura emisiones de carbono en el aire para crear materiales de uso cotidiano como tintas.

Keep Walking Mexico City es una botella edición limitada resultado de la colaboración entre la artista Paola Delfín con Johnnie Walker. El trabajo de la mexicana se caracteriza por mostrar a la mujer y plasmar su fuerza y este no fue la excepción ya quela imagen de la mujer se hace presente varias veces, una de ellas como una joven en patineta, además se puede observar a Quetzalcóatl, nopales, maíz, un cráneo y hasta un xoloescuincle.

“Ha sido un honor diseñar la botella de Keep Walking Mexico City, y plasmar en ella el alma de la CDMX, un lugar que me vio nacer y crecer como artista y mujer, porque el vivir aquí y el rodearme de mujeres fuertes, me ayudó a ser más independiente, empoderada y minuciosa en mi trabajo, por lo que busco reflejar esto en cada una de mis obras, demostrando el progreso que la ciudad ha tenido, pero sobre todo inspirar a una nueva generación de chilangos, y por qué no, a todos aquellos que la visiten”, compartió la artista en un comunicado.