Embajada de India en México exige detener a culpables del asesinato de su ciudadano

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- La Embajada de India en México pidió a las autoridades capturar a los culpables del asesinato de una persona de origen indio en Viaducto Miguel Alemán, cuando regresaba del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con los primeros reportes, la persona se encontraba en su vehículo con 10 mil dólares, de los cuales fue despojado y asesinado a la altura de la calle Manuel Navarrete, ubicada en la colonia Algarín de la Alcaldía Cuauhtémoc.

Las cámaras de seguridad lograron captar el momento en el que cuatro sujetos en moto dispararon contra el vehículo en un alto de semáforo, con lo que hirieron al conductor de gravedad, mientras que la otra persona a bordo resultó ilesa.

Luego del asalto, llegaron los servicios de emergencia, pero la persona ya no presentaba signos vitales.

El copiloto señaló a las autoridades que venían de una casa de cambio del aeropuerto y al dirigirse a su destino, fueron interceptados en el lugar por sujetos a bordo de dos motocicletas que realizaron las detonaciones y los despojaron de 10 mil dólares.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), efectivos de la dependencia se trasladaron al lugar, donde el conductor presentaba diversos impactos de arma de fuego, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo diagnosticaron sin signos vitales.

In an extremely regrettable & heart-wrenching incident,an Indian national living in México has been tragically shot dead. Embassy & @IndianAssoMex are in touch with his family & extending all support. We're demanding Mexican authorities to apprehend the culprits at the soonest. pic.twitter.com/VpLaDHwTEA

— India in México (@IndEmbMexico) August 19, 2023