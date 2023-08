Odin Dupeyron regresa al Teatro Metropólitan con la obra Lucas

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- La obra escrita y protagonizada por Odin Dupeyron Lucas regresa al Teatro Metropólitan para hablar del amor, el compromiso y de enfrentar lo inesperado.

¿De qué trata Lucas? Lucas es un reconocido artista plástico que le renta un cuarto de su penthouse a su mejor amiga Inga, quien supuestamente sólo se iba a quedar un par de semanas pero que ya lleva viviendo ahí mucho más que eso. David, aunque es más joven que Lucas e Inga, también es un amigo entrañable que pasa demasiado tiempo en el penthouse. Una noche, un acto natural pero inesperado, se transformará en una circunstancia fantástica y extraordinaria que dará un vuelco inusitado a sus vidas y que los someterá a la inspección de un Lord inglés y de una severa trabajadora social.

Odin Dupeyron escribió Lucas en los 90, se presentó por primera vez en 1995, después en 2005 y se re-estrenó en el 2017 en el Auditorio Nacional. A pesar de los años, el texto continua sintiéndose actual, los unicos cambios que Odinha hecho son algunos pequeños textos para que la gente tenga presente qué pasaba en los años 90 .

Odin compartió que la experiencia de Lucas ahora se da en un choque generacional en el que jóvenes de 14 o 15 años se sientan a platicar con personas de 50 o 60 años acerca de lo que vieron en la obra.

El reparto de Lucas lo integran Erika Blenher, Erik Díaz, Nando Estevané, Lourdes Gazza junto a Odin Dupeyron quien los definió como amigos, personas con las que comparte formas de ver y presentar la vida por lo que se divierten y se llevan bien, algo que se transmite en escena.

“Hoy por hoy la gente ya sabe qué esperar del arte que yo hago, entonces son muy abiertos a recibir la información en todas partes, la gente sabe que no soy religioso, que no soy espiritual, que soy un poco contestatario, que siempre estoy cuestionando, los que me siguen en el show ya sabe qué es lo que espera y quien no , lo descubre, pero la gente nos ha tratado bien en todas partes”, destacó Odin.