CdMx: Una pareja abandona a bebé sin vida en la GAM; las autoridades ya investigan

La pareja fue grabada por una cámara de seguridad mientras abandonaban al menor en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- Un recién nacido fue hallado sin vida este domingo en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el menor fue encontrado en la esquina del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Meyerbeer, de la colonia Vallejo.

Alrededor de las 7:00 horas de hoy, vecinos de la zona que caminaban por el sitio descubrieron que había un bebé dentro de una caja de cartón, que fue abandonada en un árbol.

Por este hecho, los testigos llamaron a los servicios de emergencia para que atendieran la situación.

Momentos después, policías preventivos del Sector Tepeyac y paramédicos, confirmaron que tenía varias de haber fallecido, por lo que fue cubierto con una sábana azul.

Al realizar las investigaciones, las autoridades detectaron que habían cámaras de seguridad que registraron lo ocurrido.

Con base en el análisis de las grabaciones, se estableció que los responsables podrían ser una pareja, que se deshizo de una bolsa la tarde de ayer en el mismo lugar.

El hombre y la mujer abandonaron al bebé y se marcharon a pie, lo cual se observa en el video que revela cuando otro sujeto destapó el envoltorio y lo arrojó junto al árbol, lo revisó con un pie y se alejó del sitio.