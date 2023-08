Ebrard pide decidir candidato: él o Sheinbaum; Noroña le recuerda su pasado en el PRI

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- La y los aspirantes presidenciales continuaron este domingo con su gira de asambleas informativas por la República Mexicana para acercarse a la ciudadanía en su lucha por ser representante de Morena en las próximas elecciones de 2024, y a ocho días de que sea electo su candidato oficial.

De los seis aspirantes de la coalición oficialista, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

EBRARD BUSCA ADELANTAR ENCUESTA

A ohco días de que se lleve a cabo la encuesta de Morena para elegir a su representante en las elecciones presidenciales, el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón urgió a decidir entre él y la también aspirante Claudia Sheinbaum.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el precandidato morenista recordó que falta poco más de una semana para que se designe al aspirante que buscará la presidencia.

En otro mensaje grabado para sus redes sociales, el exsecretario de Relaciones Exteriores compartió su propuesta en materia de seguridad, que involucra a la Guardia Nacional, que ya tiene más de 120 mil efectivos, lo que destacó como un gran avance.

Además, aclaró que entre él y Claudia “hay dos divisiones distintas para el futuro de la seguridad en el país”.

Con ese mensaje, invitó a la ciudadanía a “subir al siguiente nivel” en la encuesta que definirá al aspirante que encabece el movimiento de la Cuarta Transformación.

SHEINBAUM RESPALDA LIBROS DE LA SEP

La exjefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum Pardo, compartió en sus redes sociales un encuentro casual con la directiva de la Asociación Nacional de Padres de Familia, a quién respaldó en su viaje a Quintana Roo.

En representación de 24 entidades del país, los padres de familia buscaron defender los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Momentos antes, la exmandataria capitalina realizó un recorrido por el Mercado 28, en el que estuvo conviviendo con los locatarios y donde comió una enchilada con habanero.

“Regresamos a Cancún, Quintana Roo, con la alegría de seguir encontrándonos con el pueblo de México en todo el territorio de nuestra patria”, mencionó.

ADÁN AUGUSTO INSISTE EN LA UNIDAD

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, defendió el movimiento encabezado por el Presidente López Obrador, y que busca continuar como su sucesor.

El exfuncionario aseguró que la Cuarta Transformación dignificó la vida de las y los mexicanos que fueron olvidados en los sexenios pasados.

Asimismo, sostuvo que no se permitirán retrocesos en el país, pues se busca brindar bienestar para todas y todos.

“No permitiremos retrocesos: seguiremos avanzando hasta que el bienestar sea la cotidianidad de todas y de todos. ¡En unidad y con convicción, seguimos revolucionando conciencias!”, insistió desde Zapopan.

NO HAY ANOMALÍA EN PATROMONIO: MONREAL

El Senador con licencia Ricardo Monreal Ávila compartió por su parte que, a más de dos meses de haberse separado de su funcion, le fue entregada la constancia que verifica que su declaración patrimonial no tiene ninguna anomalía.

“A 65 días de haberme separado de mi función como Senador de la República, y realizada la verificación de mis declaraciones patrimoniales, me fue entregada la constancia que acredita que no existe ninguna anomalía al respecto”, detalló.

A 65 días de haberme separado de mi función como senador de la República, y realizada la verificación de mis declaraciones patrimoniales, me fue entregada la constancia que acredita que no existe ninguna anomalía al respecto. Consulta la información aquí: https://t.co/iWzqwxQQlo

En otra publicación en sus redes sociales, Monreal Ávila señaló que como aspirante a Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, escribió un texto sobre “Reflexiones y lecciones de un recorrido por México”.

En su segunda entrega llamada “Piso disparejo en el proceso interno de Morena”, el precandidato presidencial relató que de manera personal, decidió priorizar la unidad del movimiento, y que, pese a los señalamientos que hizo en tiempo y forma, pero que no fueron escuchados, también actuó con responsabilidad en un momento en el que “la historia reclama altura de miras y cohesión”.

NOROÑA RESPONDE A CRÍTICAS

Desde Michoacán, el legislador con licencia Gerardo Fernández Noroña, respondió a las críticas de los seguidores del excanciller Ebrard que pusieron en duda su papel dentro de la izquierda y les recordó que, a diferencia de Marcelo Ebrard, quien estuvo en el Partido Revolucionario Insistucional (PRI), él siempre ha estado militando por la izquierda.

En una de sus asamblea informativa, el Diputado petista manifestó su postura sobre la polémica que resultó la declaración del exsecretario de Relaciones Exteriores respecto a que la contienda interna de Morena sería entre él y Sheinbaum Pardo.

“Pero el que estuvo en el PRI de los 80’s fue él, no yo. Yo no sé cómo expulsaban en el PRI, yo siempre he estado en la izquierda y siempre he sido compañero, le he reconocido su talento, su aportación y se la seguiré reconociendo”, puntualizó.