Telescopio James Webb toma con cámara de infrarrojo las primeras imágenes de Marte

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS).- El flamante Telescopio Espacial James Webb capturó sus primeras imágenes y espectros de Marte el 5 de septiembre de 2022, una perspectiva única del planeta rojo con su sensibilidad infrarroja.

El puesto de observación único de Webb, a casi 1.5 millones de kilómetros de distancia en el punto 2 (L2) de Lagrange Sol-Tierra, ofrece una vista del disco observable de Marte (la parte del lado iluminado por el sol que mira hacia el telescopio).

Como resultado, Webb puede capturar imágenes y espectros con la resolución espectral necesaria para estudiar fenómenos a corto plazo como tormentas de polvo, patrones climáticos, cambios estacionales y, en una sola observación, procesos que ocurren en diferentes momentos (durante el día, la puesta del sol y la noche) de un día marciano.

Webb got its first look at @NASAMars! 👀

The close-up on the left reveals surface features such as Huygens Crater, dark volcanic Syrtis Major, and Hellas Basin, while the “heat map" on the right shows light being given off by Mars as it loses heat. More: https://t.co/7dVIr9g6NB pic.twitter.com/xOiPbz5nsT

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 19, 2022